Son olmasın bu yapılan: Ayva çekirdeği deyip geçmeyin! Böyle tüketen zehirleniyor
Kış aylarının en çok tüketilen meyvelerinden olan ayva için bu detaya dikkat edilmeli.
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Kış aylarının en çok tüketilen meyvelerinden olan ayva için bu detaya dikkat edilmeli.
Ancak ayva çekirdeğini bilinçsiz bir şekilde tüketmek faydasından çok zararını ortaya çıkarıyor. İşte ayva çekirdeğinin kullanımında dikkat edilmesi gerekenler...
Sonbahar ve kış aylarında sofralarda yerini almaya başlayan ayva kadar çekirdeği de sıkça kullanılıyor. Ayva çekirdeğinin suyla temas ettiğinde jel kıvamına gelmesi, onu özellikle evde hazırlanan doğal bakım uygulamalarında öne çıkarıyor.
AYVA ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI NELERDİR? Cildi nemlendirmeye yardımcı olur Kuruluk nedeniyle oluşan gerginlik ve tahriş hissini hafifletir. Sivilce, akne ve siyah nokta görünümünü azaltır. Ev yapımı maskelerde ve nemlendirici uygulamalarında kullanılır. Boğaz tahrişine bağlı öksürüğü yatıştırır ancak tedavi etmez. Ayva çekirdeğinin yapısında bulunan lifler sindirim sistemini destekler. Lifli yapısı sayesinde bağırsakların düzenli çalışmasını destekler. İshal tedavisinde etkili olduğu kesinleşmiş değildir.
Bir miktar ayva çekirdeğini küçük bir cam kaba alın ve üzerine ılık su ekleyip birkaç saat bekletin. Jelimsi sıvıyı açık yaralara, yanıklara veya tahriş olmuş bölgelere uygulamayın.
Ayva çekirdeği doğal bir bitkisel ürün olsa da tamamen zararsız değildir. Çekirdeklerin yapısında bulunan amigdalin, parçalandığında siyanür açığa çıkarır. Özellikle çekirdeklerin çiğnenmesi, ezilmesi veya yüksek miktarlarda tüketilmesi zehirlenme riskini artırır. Bu nedenle ayva çekirdeklerini çiğ ya da kuru şekilde yemek, parçalayarak tüketmek veya evde hazırlanan karışımları bilinçsizce içmek doğru değildir. Kaynatmanın ya da suda bekletmenin siyanür riskini tamamen ortadan kaldırdığı da varsayılmamalıdır.
Ayva çekirdeğini cilt bakımında kullanmayı düşünenlerin de öncelikle küçük bir bölgede deneme yapması gerekir. Kızarıklık, kaşıntı veya yanma gibi belirtiler ortaya çıkarsa kullanım bırakılmalıdır.
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