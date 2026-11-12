Son olmasın bu yapılan: Ayva çekirdeği deyip geçmeyin! Böyle tüketen zehirleniyor

Ayva çekirdeği doğal bir bitkisel ürün olsa da tamamen zararsız değildir. Çekirdeklerin yapısında bulunan amigdalin, parçalandığında siyanür açığa çıkarır. Özellikle çekirdeklerin çiğnenmesi, ezilmesi veya yüksek miktarlarda tüketilmesi zehirlenme riskini artırır. Bu nedenle ayva çekirdeklerini çiğ ya da kuru şekilde yemek, parçalayarak tüketmek veya evde hazırlanan karışımları bilinçsizce içmek doğru değildir. Kaynatmanın ya da suda bekletmenin siyanür riskini tamamen ortadan kaldırdığı da varsayılmamalıdır.