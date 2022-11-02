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Dünya Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! Az önce bütün dünyaya ilan ettiler
Dünya

Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! Az önce bütün dünyaya ilan ettiler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tahıl koridorunun eskiden olduğu gibi yeniden açıldığını belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'dan yazılı garanti aldıklarını ifade ederek, "Rusya tahıl koridoru anlaşmasına geri dönme kararı aldı" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 14:01:00 -
Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! Az önce bütün dünyaya ilan ettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmelerin ardından, tahıl koridorunun bugün itibarıyla (TSİ 12.00) yeniden işlerlik kazandığını açıkladı.

Kremlin: Anlaşma hâlâ askıda

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına cevap veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ukrayna ile tahıl anlaşması konusunda Türkiye ile temas halindeyiz ancak şimdilik Rusya'nın katılımı hâlâ askıda" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'den güvence aldık, anlaşma devam edecek

Fakat Kremlin'in bu beyanından kısa bir süre sonra Rusya Savunma Bakanlığı, "Rusya, tahıl anlaşmasına geri dönme kararı aldı. BM'nin katılımı ve Türkiye'nin desteği sayesinde tahıl anlaşmasıyla ilgili Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantileri aldık" açıklamasını yaptı.

 

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