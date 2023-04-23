Rusya ile Türkiye ilişkileri tam gaz arttı ve Rus devlet televizyonu doğruladı: Putin Erdoğan’la görüşecek! O mesaj

Türkiye'nin Rusya Federasyonu'na ihracatı artıyor. Batı'dan ürün alamayan Rusya, üretim anlamında en güçlü komşusu olan Türkiye'ye yöneldi. Öte yandan son dakika gelen habere göre: Rus devlet televizyonunda yayınlanan Moskova.Kremlin. Putin programının sunucusu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gelecek hafta Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin açılışına video-konferans yöntemiyle katılacağını belirtti. Böylelikle Putin’in söz konusu törende yer alacağı Rusya tarafından da doğruladı.

Rus devlet televizyonu Rossiya-1’de yayınlanan Moskova.Kremlin.Putin programının sunucusu Pavel Zarubin, Rusya Devlet Başkanı Putin’in gelecek haftaki programına ilişkin Telegram üstünden yaptığı açıklamada, Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir video-konferans görüşmesinde bir araya geleceğini kaydetti.

Putin’in, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne yakıt transferi yapılacağı törene video-konferans yöntemiyle katılacağını Erdoğan daha önce duyurmuştu. Söz konusu tören 27 Nisan’da gerçekleşecek. Nükleer yakıt transferi yapılmasıyla Akkuyu, teknik olarak çalışır hâle gelecek.

Türkiye'nin Rusya Federasyonu'na ihracatı arttı!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kayıtlarına baktığımızda Mart 2023'te ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 261.8 oranında artarak 774.3 milyon dolara yükseldi.



Yılın ilk üç ayında da ihracattaki artış yüzde 133.4 oldu. Yılın üç aylık döneminde Rusya'ya yapılan ihracattan 2 milyar 475 milyon dolarlık gelir sağlandı. TÜİK kayıtlarına göre Rusya'ya ihracat geçen yıl eylül ayında 1.1 milyar dolar seviyesini aştı. Sonraki 4 ayda ihracat bir milyar dolar sınırının üzerinde kalmayı başardı. 2022 yılının tamamında Rusya'ya 9 milyar 343 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu tutar Rusya'ya ihracatta tarihi rekor olarak kayıtlara geçti.



TÜİK kayıtlarına göre yılın ilk iki ayında Rusya'ya ihracat aylık bazda bir milyar doların üzerinde seyretti.



ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan'ın verdiği bilgiye göre, Rusya'ya armatür, valf, vana musluk ve sıhhi tesisat ekipmanları ihracatı yüzde 304 arttı.

Aydınlık habere göre; İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Üyesi (Yedek) Mustafa Selçuk Çevik'in açıkladığı tabloya göre de Rusya'ya sektör ihracatı ilk üç ayda yüzde 140 oranında artış gösterdi. Marttaki artış yüzde 266 oldu. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı da bu ülkeye birlik ihracatının yine mart ayında yüzde 568 arttığını bildirdi.

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Moskova'da bayramlaşma

Moskova'daki Türk toplumu temsilcileri ve Rus dostları, Ramazan Bayramı kutlama programında buluştu. Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ın da katıldığı bayramlaşma etkinliğini RTİB organize etti.



Büyükelçi Samsar yaptığı konuşmada, Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle buruk bir bayram yaşandığını belirterek, "Umuyorum, devletimiz ve milletimiz birlik ve beraberlik içerisinde bu acıları saracaktır. Böyle buruk bir bayram daha geçirmemeyi ümit ediyoruz" dedi.

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