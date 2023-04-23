Ücretsiz doğalgaz müjdesi verdi, Togg’ları ve SİHA gemilerini yaptı! Erol Bulut anlattı: Sözleri dikkat çekti

15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu’nda bayramlaşma programında konuşan Başkan Erol Bulut “Bu seçim Tayyip Erdoğan’la Kılıçdaroğlu arasında bir seçim değil. Bu seçim emperyalistlerle milliler arasında bir seçim" dedi.



15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu’nda bayram nedeniyle İstanbul’da yaşayan şehit ve gaziler dernek binasında bir araya geldi. Programa katılan vatandaşlara ise çeşitli ikramlar yapıldı. Öte yandan bayramlaşma programına katılan 6 kişi ve 2 basın mensubu yapılan çekiliş çerçevesinde umreye gönderilecek. Programda basın açıklaması yapan 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut, iktidarın yapmış olduğu çalışmalardan bahsetti. Başkan Bulut, altılı masanın darbe ve terör siyaseti istediğini dile getirdi.



“Cumhur İttifakı şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı”

15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut “Ülkemizde 2016’dan sonra yaşanan olaylara baktığımızda gelişmeler olduğunu gördük. Özellikle bu FETÖ teröristlerinden ordumuz ve polisimizin içindeki bürokrasinin içindeki hainler atıldıkça daha da gürleştiğimizi gördük. 2017’de Suriye’ye Rusya ve Amerika’ya rağmen çok güçlü bir harekette bulunduk. El-Bab ve Afrin’de ki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekatı’ndan zaferle çıktık. Sonra 2017’de Berat Albayrak doğal gaz aramaya başladı. 2020’de ise doğalgaz bulundu. Dün de Cumhurbaşkanımız ilk özgürlük ateşini yaktı. Togg’ları ve SİHA gemilerini yaptı. Yapılamaz denilen işleri yaptı. Hayal denilen işleri başardı. Biz Cumhur İttifakı’nı destekliyoruz. Çünkü biz vatanın bekasını seviyoruz. Çünkü Cumhur İttifakı şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı. Ali Babacan SİHA’yı İHA’yı indirin diyor çünkü PKK’lılara dokunuyor. Biz Cumhur İttifakı’nın yanında duracağız. Darbe ve terör siyasetini PKK başta olmak üzere altılı masa istiyor. Yani bir şekilde size hesap soracağız diyorlar. İktidar olsalar teröristleri ve FETÖ’cüleri çıkaracaklar biz gazileri şehitleri içeri atacaklar. Bu seçim Tayyip Erdoğan’la Kılıçdaroğlu arasında bir seçim değil. Bu seçim emperyalistlerle milliler arasında bir seçim. Adamlar diyorlar ki sizi Suriye’ye Irak’a çevireceğiz. Olmazsa sizi en azından Ukrayna’ya çevireceğiz diyorlar. Size destek vermeyiz diyorlar. Biz millet olarak bunlar 14 Mayıs’ta cevabımızı vereceğiz. Necip milletim gaflete düşmesin diye şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırına bir kez daha aklımızı başımıza alalım, ufak tefek şeylere kanmayalım, hayallere kanmayalım bunların bütün sözleri hayal. Bu millet basiretli ve ferasetli bir millet herkes aklını başına alsın. Yüzde 32 ile gelen SHP’yi HDP verdiği destekten dolayı yüzde 2 ile göndermiş irfan sahibi Anadolu milletine sahibiz” dedi.



“Cumhurbaşkanımızın yeniden en yüksek oyla seçileceğine inanıyoruz”



AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Recep Şencan ise “Türkiye bir seçime gidiyor ama bu seçimde ne hikmetse PKK ve emperyalist güçler müdahil olmaya çalışıyor. Bizim milletimizin ferasetine her zaman güveniyoruz. Milletimiz kimin bu vatana hizmet etmek istediğini, kimin bu bayrağı dimdik yukarıda tutmak istediğini kimin bu vatanı böldürmemek için mücadele ettiğini çok iyi görüyor. Kimin de gerek etnik, gerekse mezhebi suni tartışmalarla vatanı böldürmek için çaba sarf ettiğini, bu uğurda emperyalistlerle işbirlikçiliği içerisinde bulunduğunu çok iyi biliyor. Biz 14 Mayıs akşamı milletimizin desteğiyle beraber Cumhurbaşkanımızın yeniden en yüksek oyla seçileceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

İlginizi çekebilir→ Akaryakıt fiyatları: Tabela yeniden değişiyor! İkinci kez o tarihte Gece 00:01'de motorine indirim geliyor, açıklandı→ TIKLAYINIZ

Filyos'ta keşfedilen Karadeniz gazı, evlere geliyor...Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutlarda aylık 25 metreküp oranındaki doğalgazın bu kapsamda ücretsiz olacağını duyurdu. Gözler faturalara çevrilirken, "25 metreküp doğalgaz kaç TL" sorusu merak konusu oldu. İşte doğalgazın metreküp fiyatı 2023!

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Peki, Doğalgaz indirimi ne zaman başlıyor, hangi ayları kapsıyor? Doğalgaz ne zaman bedava olacak, fatura hangi ay ücretsiz?

“Doğalgaz indirimi ne zaman başlıyor, hangi ayları kapsıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde yaptığı müjde açıklaması yapmıştı. Erdoğan açıklamasında, "Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum." diyerek sevindiren haberi milyonlarca vatandaşa duyurmuştu.

25 metreküp doğalgaz kaç TL?

25 metreküp ücretsiz doğalgaz 1 yıl boyunca ücretsiz olarak verilecek. Bu kullanım miktarı evlerdeki sıcak su tüketim ortalamasına denk gelmektedir.

BOTAŞ resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamalara göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine Nisan ayında uygulanacak satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak duyuruldu. Bu hesaba göre, 1 metreküp 4,08 TL olarak fiyatlandırılıyor. Böylece, 25 metreküp doğalgaz 102 TL oluyor.

İGDAŞ internet sitesinde yer alan bilgiye göre 1000 metreküp doğalgaz fiyatı 4,638696' TL. 1 metreküp doğalgaz fiyatı 4,63 TL'ye denk geliyor. Böylece 25 metreküp doğalgaz yaklaşık 116 TL oluyor. 25 metreküp ücretsiz kullanımın doğalgaz faturalarında 100-120 TL arasında bir indirim olarak yansıyacağı öngörülüyor.

DOĞALGAZ İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ AYLARI KAPSIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu ücretsiz doğalgaz, 1 ay geçerli olacak. Konutlarda kullanılan 20 milyona yakın doğalgazda 1 ay faturasız dönem ise 20 Nisan’da başladı. Bu tarihten sonra gelen fatura tutarı 0 TL olacak. Fakat 20 Nisan’dan önce fatura kesildiyse (örneğin 19 Nisan’sa) fatura döneminiz 19 Mayıs olacak. Önümüzdeki yıl Nisan ayına kadar ise 12 ay boyunca 25 metreküp doğalgaz ücretsiz verilecek.

DOĞALGAZ NE ZAMAN BEDAVA OLACAK, FATURA HANGİ AY ÜCRETSİZ?

Doğalgazda geçerli 1 ay ücretsiz fatura dönemi 20 Nisan’da başladı. Bu tarihten sonra kesilen faturaya hiçbir ücret yansımayacak. Diğer yandan 2024 Nisan ayına kadar da yani 1 yıl boyunca 25 metreküp doğalgaz ücretsiz olacak.

İlginizi çekebilir→ Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş böyle uyardı: Altınlarını elinde, altını banka kasasında tutanlar dikkat! Altınlar var ya..→ TIKLAYINIZ