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Kritik bir detayı atlamayın: Ütü masasının kılıfının altına bu malzemeyi serin!

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Kritik bir detayı atlamayın: Ütü masasının kılıfının altına bu malzemeyi serin!

Ev hanımlarının en büyük sorunu olan ütü için bu yöntem önemli bir kolaylık getirecek.

#1
Foto - Kritik bir detayı atlamayın: Ütü masasının kılıfının altına bu malzemeyi serin!

Ütü yapmak, ev işlerinin en çok zaman alanlarından biri olabiliyor. Ancak ütü masasının kumaş kılıfının altına yerleştirilen bir parça alüminyum folyo, ısının kumaşa daha etkili ulaşmasına yardımcı olarak ütü süresini kısaltabiliyor. Üstelik bu pratik yöntem için pahalı bir ekipmana ihtiyaç duyulmuyor.

#2
Foto - Kritik bir detayı atlamayın: Ütü masasının kılıfının altına bu malzemeyi serin!

Çamaşırları ütülerken kırışıklıkları gidermek için aynı bölgenin üzerinden defalarca geçmek gerekebiliyor. Özellikle çok sayıda kıyafetin ütülenmesi gerektiğinde bu işlem hem zaman alıyor hem de fiziksel olarak yorucu hale geliyor.

#3
Foto - Kritik bir detayı atlamayın: Ütü masasının kılıfının altına bu malzemeyi serin!

El Cronista'da yer alan habere göre, ütü masasının kumaş kılıfının altına yerleştirilen alüminyum folyo, ısının daha verimli kullanılmasına yardımcı olabiliyor. Bunun temelinde ise alüminyumun ısıyı yansıtma özelliği bulunuyor.

#4
Foto - Kritik bir detayı atlamayın: Ütü masasının kılıfının altına bu malzemeyi serin!

Normal şartlarda ütüden gelen ısı kumaşa üst taraftan ulaşıyor. Isının bir bölümü ise kumaştan geçerek ütü masasının dolgu malzemesi tarafından emiliyor. Kılıfın altına yerleştirilen alüminyum folyo, ısının bir kısmını yeniden kumaşa doğru yansıtarak giysinin alt yüzeyinin de ısınmasına katkı sağlıyor. Böylece kumaşın iki tarafı da ısıdan yararlanabiliyor. Kırışıklıkların daha az ütü geçişiyle açılması mümkün hale gelirken kıyafetleri sürekli ters çevirmeye duyulan ihtiyaç da azalabiliyor.

#5
Foto - Kritik bir detayı atlamayın: Ütü masasının kılıfının altına bu malzemeyi serin!

Bu yöntemi uygulamak için mutfakta kullanılan alüminyum folyo ve mevcut ütü masası kılıfı yeterli oluyor. İşlem sırasında şu adımlar izleniyor:

#6
Foto - Kritik bir detayı atlamayın: Ütü masasının kılıfının altına bu malzemeyi serin!

Alüminyum folyoyu yerleştirin: Ütü masasının yüzeyini mümkün olduğunca kaplayacak şekilde bir veya birkaç parça folyo serin. Parlak yüzeyini yukarı çevirin: Folyonun parlak tarafını yukarı bakacak şekilde yerleştirin. Kırışıklıkları düzeltin: Folyo üzerinde katlanma ve büyük kırışıklıklar kalmamasına dikkat edin. Yüzeyin düz olması önem taşıyor. Kılıfı yeniden takın: Kumaş kılıfı folyonun üzerine yerleştirerek ütü masasını eski haline getirin. Hazırlık tamamlandıktan sonra kıyafetler her zamanki gibi ütülenebiliyor. Folyonun doğrudan ütüyle veya kıyafetlerle temas etmemesi gerekiyor. Yöntemin en önemli avantajı, aynı kıyafetin üzerinden tekrar tekrar geçme ihtiyacını azaltabilmesi. Özellikle çok sayıda gömlek, pantolon veya çarşaf ütüleyen kişiler için daha pratik bir alternatif sunabiliyor.

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