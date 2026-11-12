Kritik bir detayı atlamayın: Ütü masasının kılıfının altına bu malzemeyi serin!

Alüminyum folyoyu yerleştirin: Ütü masasının yüzeyini mümkün olduğunca kaplayacak şekilde bir veya birkaç parça folyo serin. Parlak yüzeyini yukarı çevirin: Folyonun parlak tarafını yukarı bakacak şekilde yerleştirin. Kırışıklıkları düzeltin: Folyo üzerinde katlanma ve büyük kırışıklıklar kalmamasına dikkat edin. Yüzeyin düz olması önem taşıyor. Kılıfı yeniden takın: Kumaş kılıfı folyonun üzerine yerleştirerek ütü masasını eski haline getirin. Hazırlık tamamlandıktan sonra kıyafetler her zamanki gibi ütülenebiliyor. Folyonun doğrudan ütüyle veya kıyafetlerle temas etmemesi gerekiyor. Yöntemin en önemli avantajı, aynı kıyafetin üzerinden tekrar tekrar geçme ihtiyacını azaltabilmesi. Özellikle çok sayıda gömlek, pantolon veya çarşaf ütüleyen kişiler için daha pratik bir alternatif sunabiliyor.