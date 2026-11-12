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Gündem Bakan Tekin’den MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye taziye ziyareti
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Bakan Tekin’den MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye taziye ziyareti

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Bakan Tekin’den MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye taziye ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek vefat eden kız kardeşi Serpil Bahçeli için taziye dileklerini iletti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu esnasında verilen molada MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Bakan Tekin'in yaptığı ziyarette, Bahçeli’nin vefat eden kız kardeşi Serpil Bahçeli için taziye dileklerini ilettiği, kendi kızının düğün davetiyesini verdiği ve Bakanlıkça hazırlanan Temel eğitim ve ortaöğretim kademelerine yönelik ‘Hakan ile Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu’ ile ‘Türk Dünyası Kültür Atlası: Bilge ve Hakan'ın Zamanı Aşan Yolculuğu’ kitaplarını takdim ettiği belirtildi.

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