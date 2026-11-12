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Tıp literatüründe garip bir durum daha: Çocuğun gözünde diş çıktı!

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Tıp literatüründe garip bir durum daha: Çocuğun gözünde diş çıktı!

Hindistan'da 16 yaşındaki bir çocuğun başına gelenler tüm dünyada konuşulmaya başlandı.

#1
Foto - Tıp literatüründe garip bir durum daha: Çocuğun gözünde diş çıktı!

Aylar boyunca ağrıya neden olmayan şişlik, göz kapağından iki sert ve beyaz çıkıntının belirmesiyle dikkat çekti. Yapılan tomografi incelemesinde ise doktorları şaşkına çeviren bir gerçekle karşılaşıldı: Çocuğun göz çukurunda tam gelişmiş bir köpek dişi bulunuyordu.

#2
Foto - Tıp literatüründe garip bir durum daha: Çocuğun gözünde diş çıktı!

Hindistan'da 16 yaşındaki bir çocuğun göz çukurunda tam gelişmiş bir köpek dişi bulundu. Doktorlar, vakayı tıp literatüründe bir ilk olarak değerlendirdi.

#3
Foto - Tıp literatüründe garip bir durum daha: Çocuğun gözünde diş çıktı!

Hindistan'ın Madurai kentindeki bir hastaneye başvuran 16 yaşındaki çocuk, sol gözünün üst kapağındaki ağrısız şişliği bir süredir fark ediyordu.

#4
Foto - Tıp literatüründe garip bir durum daha: Çocuğun gözünde diş çıktı!

Ancak göz kapağı ile kaş arasında iki sert, beyaz çıkıntının ortaya çıkması üzerine hastaneye gitmeye karar verdi.

#5
Foto - Tıp literatüründe garip bir durum daha: Çocuğun gözünde diş çıktı!

Muayenede çıkıntıların sert yapısı ve görünümü doktorların dikkatini çekti. İlk değerlendirmelerin ardından bilgisayarlı tomografi (BT) taraması yapıldı. Görüntüleme sonucunda, çocuğun göz çukurunun üst bölümünde tam gelişmiş bir köpek dişinin bulunduğu ortaya çıktı.

#6
Foto - Tıp literatüründe garip bir durum daha: Çocuğun gözünde diş çıktı!

Doktorlar, göz çukurunun üst kısmında tek başına gelişen bir dişin son derece nadir olduğunu belirtti. Uzmanlara göre bu vaka, dişin göz çukurunun üst bölümünde bulunduğu ilk bildirilen örnek olarak kayıtlara geçti.

#7
Foto - Tıp literatüründe garip bir durum daha: Çocuğun gözünde diş çıktı!

Çocuğun ameliyat edilmesiyle göz çukurundaki diş başarıyla çıkarıldı. Yapılan incelemelerde dişin çevresinde tümör oluşumuna ya da başka bir anormal dişe rastlanmadı. Tıp literatüründe ektopik diş olarak adlandırılan bu durum, dişlerin normal gelişim yerleri dışında oluşması veya sürmesi anlamına geliyor. Dişler çoğunlukla üst çenede, elmacık kemiğinin arkasında bulunan maksiller sinüste görülüyor. Bunun yanı sıra burun boşluğu, damak, çene ve göz çukuru gibi bölgelerde de ortaya çıkabiliyor.

#8
Foto - Tıp literatüründe garip bir durum daha: Çocuğun gözünde diş çıktı!

Uzmanlara göre yüzün anne karnındaki gelişimi sırasında yaşanan bazı aksaklıklar dişlerin farklı bölgelerde oluşmasına neden olabiliyor. Yaralanmalar, diş tedavileri, kistler ve tümörler de olası nedenler arasında gösteriliyor. Ancak 16 yaşındaki çocuğun göz çukurunda diş gelişmesine neyin yol açtığı belirlenemedi.

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