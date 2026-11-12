Tıp literatüründe garip bir durum daha: Çocuğun gözünde diş çıktı!

Çocuğun ameliyat edilmesiyle göz çukurundaki diş başarıyla çıkarıldı. Yapılan incelemelerde dişin çevresinde tümör oluşumuna ya da başka bir anormal dişe rastlanmadı. Tıp literatüründe ektopik diş olarak adlandırılan bu durum, dişlerin normal gelişim yerleri dışında oluşması veya sürmesi anlamına geliyor. Dişler çoğunlukla üst çenede, elmacık kemiğinin arkasında bulunan maksiller sinüste görülüyor. Bunun yanı sıra burun boşluğu, damak, çene ve göz çukuru gibi bölgelerde de ortaya çıkabiliyor.