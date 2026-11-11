  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan COP31'de flaş sözler Göktaş'ın elini havada bıraktı! YP’li kadın başkandan Bakan’a terbiyesizlik Eşi casusluktan sorgulanınca algı operasyonuna soyundu! İşte TİP’li Şık’ın, Gürlek’e iftiralarının perde arkası! 6 kıtadan 102 lider buluştu: COP31'de aile fotoğrafı Amaç denizdeki gücümüzü kırmak... Türkiye’ye karşı yeni seyir füzesi! Alın size hukuk devleti! Epstein raporundan skandal çıktı Bıçak kemiğe dayandı! Filistinli gence yapmadıkları alçaklık kalmadı “Oyun” adı altında gençliği böyle zehirliyorlar! Okul bahçesinde mide bulandıran fuhuş provası Üst düzey komutan ‘üst düzey AK Partili’ye evrildi YP’de dağılma var, büyük kaçış kapıda… Özgür Özel'in yerine yeni bir isim aranıyor!
Yerel 2 kadın hırsız Kayseri’de yakalandı! Evi soyup başka şehre kaçtılar
Yerel

2 kadın hırsız Kayseri’de yakalandı! Evi soyup başka şehre kaçtılar

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Aksaray’da bir evde meydana gelen hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan polis, şüphelilerin Kayseri’ye gittiğini belirledi.

Aksaray’da bir evden yapılan hırsızlığın ardından polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Edinilen bilgiye göre, evden hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen polis, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Sistemi kameralarından yola çıkarak hırsızların kimliğini tespit eden polis ekipleri, 3 hırsızın Kayseri'ye gittiğini belirledi. Bunun üzerine Kayseri'de şahısların yaşadığı evi tespit eden ekipler yaptığı operasyonla 3 şüpheliden 2'sini evde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edilen 2 kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kamu bankasında hırsızlık girişimi: Polis ekipleri inceleme başlattı
Kamu bankasında hırsızlık girişimi: Polis ekipleri inceleme başlattı

Yerel

Kamu bankasında hırsızlık girişimi: Polis ekipleri inceleme başlattı

Koyun hırsızları tutuklandı, bütün ilçe rahat nefes aldı
Koyun hırsızları tutuklandı, bütün ilçe rahat nefes aldı

Yerel

Koyun hırsızları tutuklandı, bütün ilçe rahat nefes aldı

Sivas'ın gündemi bambaşka! İşyeri sahibi hırsıza seslendi: Gel helallik iste bir yıllık ihtiyacını karşılayalım!
Sivas'ın gündemi bambaşka! İşyeri sahibi hırsıza seslendi: Gel helallik iste bir yıllık ihtiyacını karşılayalım!

Gündem

Sivas'ın gündemi bambaşka! İşyeri sahibi hırsıza seslendi: Gel helallik iste bir yıllık ihtiyacını karşılayalım!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23