2 kadın hırsız Kayseri’de yakalandı! Evi soyup başka şehre kaçtılar
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Aksaray’da bir evde meydana gelen hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan polis, şüphelilerin Kayseri’ye gittiğini belirledi.
Aksaray’da bir evden yapılan hırsızlığın ardından polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Edinilen bilgiye göre, evden hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen polis, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Sistemi kameralarından yola çıkarak hırsızların kimliğini tespit eden polis ekipleri, 3 hırsızın Kayseri'ye gittiğini belirledi. Bunun üzerine Kayseri'de şahısların yaşadığı evi tespit eden ekipler yaptığı operasyonla 3 şüpheliden 2'sini evde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edilen 2 kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.