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Dünya Müslüman senatör Kur'an üzerine yemin edecek
Dünya

Müslüman senatör Kur'an üzerine yemin edecek

Yeniakit Publisher
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Müslüman senatör Kur'an üzerine yemin edecek

ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerde Michigan eyaletinden Senatoya seçilen Abdul El-Sayed, ülke tarihinde bir ilke imza attı. ABD Senatosuna seçilen ilk Müslüman olan El-Sayed, ocak ayında düzenlenecek yemin töreninde Kur'an-ı Kerim kullanacağını duyurdu.

Demokrat Partinin Michigan adayı Abdul El-Sayed, Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers'ı geride bırakarak ABD Senatosuna seçilen ilk Müslüman oldu.
42 yaşındaki Mısır kökenli El-Sayed, ocak ayındaki yemin töreninde Kur'an-ı Kerim kullanmayı planlıyor; bu, ABD Senatosunda Kur'an ile yapılan ilk yemin olacak.
El-Sayed, ocak ayında göreve başlamasıyla ABD Senatosunda görev yapan ilk Müslüman üye olacak.

ABD'de gerçekleştirilen 2026 ara seçimleri tarihi bir sonuca sahne oldu. Demokrat Partinin Michigan adayı Abdul El-Sayed, Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers'ı geride bırakarak Senatoya seçildi.

42 yaşındaki Mısır kökenli Amerikalı siyasetçi, bu sonuçla ABD tarihinde Senatoya seçilen ilk Müslüman unvanını kazandı. Daha önce Michigan'da kamu sağlığı alanında yöneticilik yapan El-Sayed, seçim kampanyasında sağlık hizmetlerine erişim, ekonomik eşitsizlik ve dış politika konularına ağırlık verdi.

El-Sayed'in zaferi, özellikle seçim kampanyası boyunca dini kimliği üzerinden yürütülen tartışmalar nedeniyle uluslararası basında geniş yer buldu.

 

KUR'AN-I KERİM ÜZERİNE YEMİN EDECEK

El-Sayed'in seçim zaferinin ardından, ocak ayında yapılacak yemin töreninde Kur'an-ı Kerim kullanacağı yönündeki paylaşımlar dikkat çekti.

El-Sayed, Senato üyeliğine başlarken Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etmeyi planlıyor. Bunun gerçekleşmesi halinde ABD Senatosunda Kur'an-ı Kerim'in kullanıldığı ilk yemin töreni yaşanacak.

 

TRUMP VE VANCE'E SEÇİM GECESİNDEN MESAJ

El-Sayed, seçim zaferinin ardından yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'e seslendi.

Seçim kampanyasında dini kimliğine yönelik eleştirilerin hedefi olan El-Sayed, Vance'e hitaben, "JD, habibi, ocak ayında bana yemin ettirmekle anayasal olarak yükümlü olmanın hoş bir ironisi var." ifadelerini kullandı.

Trump'a da seslenen El-Sayed, başkanın ismini telaffuz etmekte zorlandığını hatırlatarak yemin töreninden sonra kendisine yalnızca "Senatör" diye hitap edebileceğini söyledi.

 

ZAFER KONUŞMASINDA ARAPÇA İFADELER KULLANDI

El-Sayed, Michigan'daki seçim zaferini kutladığı konuşmasında Arapça ifadeler kullanarak destekçilerine teşekkür etti.

Seçim kampanyası boyunca sonuç sorulduğunda "İnşallah" dediğini anlatan El-Sayed, zaferinin ardından artık "Elhamdülillah" diyebileceğini belirtti.

ABD'li siyasetçi, seçim sonucunu yalnızca kişisel bir başarı olarak görmediğini vurgulayarak kendisini destekleyen seçmenlere teşekkür etti.

El-Sayed'in ocak ayında göreve başlamasıyla ABD Senatosunda ilk kez Müslüman bir üye görev yapacak.

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