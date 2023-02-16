Rusya ezber bozacak! İlk kez Müslüman turist hamlesi... Yok artık!

Önce pandemi, ardından Ukrayna'ya düzenlenen askeri operasyon nedeniyle turizm potansiyelini büyük oranda tüketen Rusya gözünü ilk kez Müslüman turiste çevirdi.

Önce pandemi, ardından Ukrayna'ya düzenlenen askeri operasyon nedeniyle turizm potansiyelini büyük oranda tüketen Rusya gözünü ilk kez Müslüman turiste çevirdi.

Moskova Belediyesi Turizm Komitesi yetkilileri şehirdeki otellerin İslam dininin vecibeleri dikkate alınarak düzenlemelerden geçtiğini açıkladı. TürkRus'a göre; Moskviçmag dergisi komite üyelerinin kısa bir süre önce Moskova'nın reklamını yapmak için körfez ülkelerine gezi düzenlediğini yazıyor. Derginin aktardığı düzenlemeler arasında helal mutfağın geliştirilmesi, odalara Kur'an konması, halı modellerinin değiştirilmesi ve Arapça ve Farsça tabelalar asılması da var.

Yetkililer Müslüman turistlerin Moskova dışında Kazan ve Grozni gibi Müslüman nüfusun ağırlıkta olduğu şehirlere de ilgi göstereceğini umuyor.