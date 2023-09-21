Rus firmaları Ege'de "doğal" ticaret peşinde

150 farklı çeşit, 650 renk ve desen seçeneği sunan Türk doğal taş sektörü, Ege Maden İhracatçıları Birliği organizasyonuyla 9-16 Eylül 2023 tarihlerinde Alım Heyeti Organizasyonu ile Rus ithalatçılarla bir araya geldi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, “Ticaret Bakanlığımız desteğiyle 9-16 Eylül 2023 tarihleri arasında Rusya’dan gelen 15 ithalatçı ile Afyon, Denizli ve İzmir’de maden ve doğal taş sektöründen 43 firmamız 600’ü aşkın ikili görüşme gerçekleştirdi. Aynı zamanda Afyon Denizli ve İzmir’de bazı firmalarımızın ocak, fabrika ve showroom’larına ziyaretler yapıldı. Türkiye, Rusya'nın doğal taş ithalatında 5'inci sırada yer alıyor. Hedefimiz ilk 3’e adımızı yazdırmak. Türkiye-Rusya arasındaki olumlu diplomasi buna olanak sağlıyor.” dedi.

ihracatta yüzde 107'lik artış

Başkan Alimoğlu, “2022 yılında Türkiye’den Rusya’ya yüzde 107 artışla 27 milyon dolarlık doğal taş ihracatı gerçekleştirildi. 2023 yılı 8 aylık süreçte de Rusya’ya doğal taş ihracatımız yüzde 70 artışla 20 milyon dolara ulaştı. Yoğun ilgi, aldığımız geribildirimler ve ihracat artış hızımız doğrultusunda Rusya’ya doğal taş ihracatımızı orta vadede 100 milyon dolara çıkaracağımızı öngörüyoruz. İhracat rakamlarımızı ileri seviyelere taşıyarak Türk doğal taş ihracatçısı firmaların Rusya'dan daha fazla pazar payı alabilmesi adına düzenlediğimiz alım heyetimizin sektöre pozitif katkı sağlayacağına inanıyoruz.” yorumunu yaptı.