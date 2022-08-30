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Ekonomi Rus devinden kritik Türkiye hamlesi... Ofis açıyor
Ekonomi

Rus devinden kritik Türkiye hamlesi... Ofis açıyor

Rusya'nın önde gelen e-ticaret platformu Ozon, Türkiye’de ofis açacaklarını ve müşterilerine Türk ürünlerine daha kolay erişim sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-30 16:30:00 - 2022-08-30 16:31:02
Rus devinden kritik Türkiye hamlesi... Ofis açıyor

Ozon'a bağlı Ozon Global’den yapılan yazılı açıklamada, şirketin İstanbul’da yeni bir ofis açacağı belirtildi.

Türkiye’deki yeni ofisle, Ozon'un müşterilere geniş bir yelpazede Türk mallarına erişim sağlamayı hedeflediğine işaret edilen açıklamada, "Şimdi üst yönetim, İstanbul'da Türkçe bilen ve yerel tüketici sektörünün özelliklerini bilen uzmanlardan oluşan bir ekip oluşturuyor ve sonbaharda aktif çalışmalara başlamayı planlıyor" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Yeni lojistik hizmeti teslimat süresini neredeyse 2 kat azaltacak. Montajsız teslimat süresi 6-8 gün arasında olacak. Hızlı teslimat, Rus alıcılar için Türk mallarının çekiciliğini artıracaktır" denildi.

Rusya’nın tanınmış e-ticaret platformlarından Ozon geçen yıl 6 milyar dolar ciro elde etmişti.

 

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