Rus devi Türkiye kararını 'Başlıyoruz' diyerek duyurdu

Uzun süredir Batı yaptırımları yüzünden uçak temininde zorluklar yaşayan ve pek çok destinasyona seferlerini durduran Rusya Fedarasyonu'nun bayrak taşıyıcı ve en büyük hava yolu şirketi Aeroflot, temmuz ortasından itibaren Airbus A320 uçaklarla Bodrum ve Dalaman uçuşlarına yeniden başlıyor.



Rus basınına yansıyan haberlere göre, Dalaman'a seferler 17 Temmuz'dan itibaren pazartesi, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada üç kez gerçekleştirilecek.



15 Temmuz'dan itibaren Bodrum'a da her gün direkt sefer yapıacak.



Aeroflot'un bu hatlarda 180 koltuk kapasiteli modern Airbus A320 uçaklarını kullanacağı belirtildi.



Son dönemde Rusya-Türkiye uçuşlarında fiyatlar rekor düzeye çıkarken, pek çok koltuğu tur acentalarının blok halinde satın alması nedeniyle bilet bulmakta da zorluk yaşanıyor.

Turkrus