Roma-Feyenoord Konferans Ligi finali ne zaman?
UEFA Konferans Ligi'nde final maçının ne zaman oynanacağını merak ediliyor. Peki, Roma-Feyenoord maçı ne zaman?
Bu yıl ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final maçı Roma ile Feyenoord arasında oynanacak. Futbolseverler ise final maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki, final maçı ne zaman?
Roma-Feyenoord Konferans Ligi finali ne zaman?
Avrupa Konferans Ligi finalinde Roma ile Feyenoord karşı karşıya gelecek. UEFA Konferans Ligi finali 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Arena'da oynanacak. Final maçı Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.