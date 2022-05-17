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Spor Roma-Feyenoord Konferans Ligi finali ne zaman?
Spor

Roma-Feyenoord Konferans Ligi finali ne zaman?

UEFA Konferans Ligi'nde final maçının ne zaman oynanacağını merak ediliyor. Peki, Roma-Feyenoord maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-05-17 11:22:00 -
Roma-Feyenoord Konferans Ligi finali ne zaman?

Bu yıl ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final maçı Roma ile Feyenoord arasında oynanacak. Futbolseverler ise final maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki, final maçı ne zaman?

Roma-Feyenoord Konferans Ligi finali ne zaman?

Avrupa Konferans Ligi finalinde Roma ile Feyenoord karşı karşıya gelecek. UEFA Konferans Ligi finali 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Arena'da oynanacak. Final maçı Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

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