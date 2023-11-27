Rekor kilo! Dünyanın en ağır bebeği İran'da dünyaya geldi
İran'ın Meşhed kentinde 7 kilogram ağırlığında bir bebeğin dünyaya geldiği belirtildi.
İran'ın Meşhed kentinde 7 kilogram ağırlığında bir bebeğin dünyaya geldiği belirtildi.
İran devlet televizyonuna konuşan Meşhed Rezevi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Nigar Ramazanpur konuya ilişkin bilgi verdi.
Ramazanpur, 4 gün önce dünyaya gelen bebeğin 7 kilogram doğduğunu ifade etti.
İran'ın "en ağır" bebeğinin sezaryenle dünyaya geldiğini aktaran Dr. Ramazanpur, bebeğin normalin üzerinde bir ağırlıkta doğmasının annesinin şeker hastası olmasından kaynaklandığını söyledi.
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