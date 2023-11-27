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Dünya Rekor kilo! Dünyanın en ağır bebeği İran'da dünyaya geldi
Dünya

Rekor kilo! Dünyanın en ağır bebeği İran'da dünyaya geldi

Yeniakit Publisher
2023-11-27 11:16:00 -
Rekor kilo! Dünyanın en ağır bebeği İran'da dünyaya geldi

İran'ın Meşhed kentinde 7 kilogram ağırlığında bir bebeğin dünyaya geldiği belirtildi.

İran'ın Meşhed kentinde 7 kilogram ağırlığında bir bebeğin dünyaya geldiği belirtildi.

İran devlet televizyonuna konuşan Meşhed Rezevi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Nigar Ramazanpur konuya ilişkin bilgi verdi.

Ramazanpur, 4 gün önce dünyaya gelen bebeğin 7 kilogram doğduğunu ifade etti.

İran'ın "en ağır" bebeğinin sezaryenle dünyaya geldiğini aktaran Dr. Ramazanpur, bebeğin normalin üzerinde bir ağırlıkta doğmasının annesinin şeker hastası olmasından kaynaklandığını söyledi.
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