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Spor Real Madrid yarı finale çıktı
Spor

Real Madrid yarı finale çıktı

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool'la 0-0 berabere kalan Real Madrid, daha önceki karşılaşmada 3-1 yendiği için yarı finale çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 01:03:00 -
Real Madrid yarı finale çıktı

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool, çeyrek finalde Real Madrid'e elendi. İlk maçı İspanya'da 3-1 kazanan Real Madrid, Anfield'daki 0-0'lık sonucun ardından tur atlayan taraf oldu.

Milli futbolcumuz Ozan Kabak ilk 11 başladığı maçın 60. dakikasında yerini Jota'ya bıraktı.

Bu sonucun ardından yarı final biletini Real Madrid aldı ve Chelsea'nin rakibi oldu.

Yarı final maçları 27-28 Nisan ile 4-5 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

İstanbul’da 29 Mayıs Cumartesi günü oynanacak 2021 Şampiyonlar Ligi final maçına ise Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

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