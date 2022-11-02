Putin'i karşılayan askerin hareketi sosyal medyaya bomba gibi düştü! İşte o anlar...
Rusya Devlet Başkanı Putin'i kapıda karşılayan askerin tuhaf hareketleri sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in protokolde karşılandığı sırada, nöbet tutan askerin kameralara yansıyan tuhaf hareketleri sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.
Putin gelmeden önce nöbet yerinde, fazlaca rahat bir tavırla bekleyen askerin, Putin'in salona giriş yapmasından itibaren kendisine hızla çekidüzen verdiği anlar dikkat çekti.
İzlenme rekoru kırdı
Putin, söz konusu Rus askerin nöbet tuttuğu binaya girerken, kapılar açıldı. Rus askerin selam verdikten sonra Putin'i takip eden baş hareketi internette 30 milyona yakın izlendi.