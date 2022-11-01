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Dünya Putin’e adeta savaş açtı! Rus milyarderden flaş karar
Dünya

Putin’e adeta savaş açtı! Rus milyarderden flaş karar

Rus milyarder Oleg Tinkov, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle Rus vatandaşlığından çıkma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 12:05:00 -
Putin’e adeta savaş açtı! Rus milyarderden flaş karar

Rus milyarder Oleg Tinkov, Rusya'nın Ukrayna'daki işgaline karşı çıkarak Rus vatandaşlığından çıkma kararı aldığını duyurdu. Kararı sosyal medya hesabından duyuran Tinkov, "Rus vatandaşlığımdan çıkma kararı aldım. Barışçıl komşularıyla savaş başlatan ve her gün masum insanları öldüren faşist bir ülkeyle ilişkilendirilemem ve ilişkilendirilmeyeceğim. Umarım önde gelen Rus işadamları beni takip eder, bu da Putin'in rejimini ve ekonomisini zayıflatır ve onu yenilgiye uğratır. Putin'in Rusya'sından nefret ediyorum ama savaşa açıkça karşı çıkan tüm Rusları seviyorum" ifadelerini kullandı.

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