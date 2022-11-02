Putin'den Türk vatandaşları için daha önce görülmemiş karar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete, karşılıklılık ilkesine bakılmaksızın, yabancıların Rusya'ya vizesiz seyahatine izin verecek yeni öneriler hazırlaması talimatını verdi.



Kommersant'ın aktardığına göre Putin, yabancılara turizm, iş ve eğitim amaçlı olduğu kadar spor ve kültürel etkinliklere katılım için de vizesiz rejimin değerlendirilmesini önerdi.



Putin'in talimatı hükümete, dışişleri ve içişleri bakanlıkları ile FSB'ye gönderildi ve 1 Haziran 2023 tarihine kadar bir "ilerleme raporu" sunmaları istendi.



Putin ayrıca "dost" sayılan ülkelerin vatandaşları için elektronik vizelerin yenilenmesi ve çok girişli turist vizelerinin süresinin artırılması talimatını da verdi.



Putin'in vizesiz reijm konusundaki talimatının bu takvimle en iyi ihtimalle gelecek yaz ortasında uygulanabileceği yorumu yapılırken, "dost ülke" olarak Türkiye vatandaşlarının da bu kapsamda değerlendirileceği vurgulanıyor.