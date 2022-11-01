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Dünya Putin, Avrupa'ya Türkiye'yi işaret etti
Dünya

Putin, Avrupa'ya Türkiye'yi işaret etti

Rusya lideri Vladimir Putin, Avrupa'ya gaz sevkiyatı için Türkiye'de hızla bir gaz merkezi kurabileceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 01:23:00 -
Putin, Avrupa'ya Türkiye'yi işaret etti

Avrupa'daki gaz krizine çözüm için Türkiye üzerinden gaz tedariki yapabileceklerini söyleyen Rusya Devlet Başkanı Putin'den konu hakkında yeni bir açıklama geldi. Doğrudan Avrupa ile çalışmanın zor olduğunu söyleyen Putin, Türkiye önerisini bir kez daha hatırlattı.

"Avrupa ile birçok gaz kontratı imzalayabiliriz"

Putin, "Türkiye'nin, Avrupa'ya gaz tedariki için gaz merkezi olarak seçilmesine gelince. Doğrudan Avrupa ile çalışmak çok zor. Türkiye'de hızla bir gaz merkezi kurabiliriz. Avrupa ile birçok gaz kontratı imzalayabiliriz. Eminim bunu isteyen birçok ülke olacaktır." dedi.

13 Ekim 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Zirvesi çerçevesinde yapılan ikili görüşme öncesi Putin Erdoğan'a, ''(Akkuyu) Nükleer Santral çalışması planlandığı gibi gidiyor. Gaz tedarikinde Türkiye en güvenli güzergâh haline geldi. Avrupa'dan çok daha güvenli bir güzergâh haline geldi. Türkiye'de büyük bir ikmal merkezi kurabiliriz" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne cevap verdi?

14 Ekim 2022 günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi'nden dönüşünde, uçakta açıklamalarda bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye'de büyük bir doğal gaz merkezi kurulmasıyla ilgili açıklamalarına ilişkin "En uygun yer neresiyse orada inşallah kurmuş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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