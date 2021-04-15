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Spor Prens Selman’dan Boris Johnson’a Newcastle United çağrısı! Ortalığı ayağa kaldıracak
Spor

Prens Selman’dan Boris Johnson’a Newcastle United çağrısı! Ortalığı ayağa kaldıracak

Suudi Arabistan veliaht prensi Prens Selman'ın, İngiliz Newcastle United'ı satın alma girişimleriyle ilgili yeni detay ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 13:54:00 -
Prens Selman’dan Boris Johnson’a Newcastle United çağrısı! Ortalığı ayağa kaldıracak

Geçen sene Temmuz ayında Suudi Arabistan'ın İngiliz Newcastle United'ı satın alma girişimlerinin sonuçsuz kalması sürecinde, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Newcastle United'ı satın alması konusunda müdahale bulunmasının istendiği öğrenildi.

The Daily Mail'in haberine göre, Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed Bin Selman tarafından yürütülen lobi faaliyeti sonucunda, İngiltere Premier Lig tarafından alınan 'yanlış kararın düzeltilmesi ve yeniden değerlendirmesi' istendi.

300 milyon sterlinlik devralımın durması üzerine, 'durum tersine dönmediği takdirde İngiltere-Suudi bağlarının zarar göreceği' konusunda uyarıların yer aldığı mektupta, "İngiltere Premier Ligi'nin yanlış sonucunu yeniden gözden geçirmesini ve düzeltmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, söz konusu satışın sonuçsuz kalması, Suudi yatırımının kendilerine yeni başarılar getireceğine inanan bazı hayranların tepkisiyle karşılanmış, Johnson da 7 Ağustos'ta taraftarlara hitaben yazdığı mektupta "Alınan kararda neden önemli bir gecikme olduğu ve konsorsiyumunun teklifini geri çekmeye karar vermesinin nedenleri konusunda netlik olmalı. Birçok Newcastle taraftarının bu devralımın devam edeceği yönündeki umutlarını ve yaşadıklarını hayal kırıklığını anlıyorum" demişti ve sürecin 'Hükümetin hiçbir müdahalesi olmaksızın tamamen ilgili tarafların meselesi olduğunu' söylemişti.

Söz konusu haber, başbakanın eski başbakan David Cameron'un şu anda feshedilmiş olan Greensill Capital'in faaliyetlerine dahil olduğu iddia edilen Suudiler adına lobi yaptığı iddiasıyla soruşturma açılmasından sonra ortaya çıktı.

Bu arada David Cameron da, Greensill Capital adına yaptığı lobicilik hakkında milletvekillerine kanıt sunma talebine 'olumlu yanıt vereceğini' söyledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’ı satın almak için girişimlere başlayan ve 300 milyon pound (yaklaşık 2 milyar 750 milyon TL) teklifte bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın önderliğindeki konsorsiyum, gelen tepkiler ve 'yapılan araştırmanın hala sonuçlanmamasına ve yakın bir zamanda da sonuçlanmayacak gibi görünmemesi' nedeniyle müzakere sürecinden çekildiğini açıklamıştı.

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