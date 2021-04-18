Premier Lig'de küme düşen ilk takım Sheffield United oldu
Wolverhampton ile karşılaşan Sheffield United maçı 1-0'lık skorla kaybedince Premier Lig'in bitimine 6 hafta kala küme düşmesi netleşti.
Premier Lig'de Wolverhampton deplasmanında 1-0 kaybeden Sheffield United Premier ligden düşen ilk takım oldu.
Premier Lig'de Wolverhampton ile Sheffield United, Molineux Ground Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Wolverhampton Willian Jose'nin 60. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
Bu mağlubiyet sonrası konuk Sheffield United ligin bitimine 6 hafta kala Premier Lig'e veda etti.