  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Premier Lig'de küme düşen ilk takım Sheffield United oldu
Spor

Premier Lig'de küme düşen ilk takım Sheffield United oldu

Wolverhampton ile karşılaşan Sheffield United maçı 1-0'lık skorla kaybedince Premier Lig'in bitimine 6 hafta kala küme düşmesi netleşti.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 05:05:00 -
Premier Lig'de küme düşen ilk takım Sheffield United oldu

Premier Lig'de Wolverhampton deplasmanında 1-0 kaybeden Sheffield United Premier ligden düşen ilk takım oldu.

Premier Lig'de Wolverhampton ile Sheffield United, Molineux Ground Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Wolverhampton Willian Jose'nin 60. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Bu mağlubiyet sonrası konuk Sheffield United ligin bitimine 6 hafta kala Premier Lig'e veda etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yemek yerken 27 bin lirasını böyle çaldırdı!
Yerel

Yemek yerken 27 bin lirasını böyle çaldırdı!

İstanbul Fatih’te Iraklı uyruklu turizmci İdris Ahmet, bir restoranda yemek yerken yabancı uyruklu kişiler tarafından yankesiciliğe uğradı. ..
Dünyaya duyurdular! Suudi Arabistan'ı vurduk
Dünya

Dünyaya duyurdular! Suudi Arabistan'ı vurduk

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da bulunan Kral Halid Hava Üssü'nü vurduklarını açıkladı.
Arabası olanlar dikkat! Lastiklere yeni düzenleme geliyor
Gündem

Arabası olanlar dikkat! Lastiklere yeni düzenleme geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı lastiklerde kullanılan ürün özelliklerinin yer aldığı araç lastiklerinin etiketlerine yönelik düzenlemeye gitt..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay