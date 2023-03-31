Pakistan'da ücretsiz kumanya dağıtma kararı sonrası yaşanan izdihamda çok sayıda kişi öldü! Büyük şok
Pakistan’ın Karaçi şehrinde, bir fabrikanın işçilerine ücretsiz kumanya dağıtımı yapması faciaya yol açtı. Yaşanan izdihamda 8'i kadın, 3'ü çocuk 11 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Ülkede geçtiğimiz günlerde de bedava un izdihamında da 7 kişi hayatını kaybetmişti. Pakistan'da kumanya dağıtımında yaşanan izdihamda 11 kişi öldü...
Pakistan’ın Karaçi şehrinde, bir fabrikanın işçilerine ücretsiz kumanya dağıtımında çıkan izdihamda 11 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, şehrin Site bölgesinde bir fabrika, çalışanlarının ailelerine ücretsiz gıda maddeleri dağıtılacağını açıkladı.
Gıda maddelerinin bulunduğu paketin dağıtımında güvenlik önlemi alınmaması sebebiyle yaşanan izdihamda 8'i kadın, 3'ü çocuk 11 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Polis, dağıtımı organize eden 7 kişiyi gözaltına aldı, geri adım atıldı!
Hayber Pahtunhva ve Pencap eyaletlerinde 27 Mart'ta hükümetin dağıttığı bedava un nedeniyle yaşanan izdihamlarda 2'si kadın 7 kişi hayatını kaybetmişti.
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