Tayvan'dan flaş açıklama! 400 Javelin için anlaşma tamam: Teklifi almıştı, teslimatlar başlıyor

Tayvan haber ajansı CNA'nın haberine göre, savunma kaynakları, 200 füzenin bu yılın ikinci yarısında, kalan 200 füzenin ise 2024'te teslim edileceği bilgisini paylaştı.

400 Javelin ve 1700 TOW 2B RF antitank füzesinin Tayvan'a satılması için önceki ABD Başkanı Donald Trump döneminde, Temmuz 2019'da anlaşma yapılmıştı.

Tayvan ordusu, omuzdan veya yerden tüple fırlatılan füzeleri, Ada'ya yönelik olası bir amfibi harekatta üstü açık çıkarma botları ve hafif zırhlı çıkarma araçlarına karşı kullanmayı planlıyor.

JAVELİN ANTİTANK FÜZESİ

FGM-148 Javelin, personel tarafından taşınabilen, lazer güdümlü, sahip olduğu savaş başlığı çarpma tetikli yüksek ısı yayan patlayıcı içeren güdümlü bir tanksavar füzesidir.

Personelin taşıdığı fırlatıcı tüp sayesinde lazerli elektronik işaretleme kullanılarak hedefe kilitlenir. Ateşle ve unut diye tabir edilen anti-tank füzesidir.

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Bütün zırhlı kara araçları, düşük hızlı hava araçları, bina, siper ve koruganlara kullanımı uygundur.

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