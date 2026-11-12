AK Parti'den İsrail'e tokat gibi cevap: Erdoğan'a saldırarak kendi katliamlarını örtbas edemezsin
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Terör rejimi İsrail'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hadsiz çıkışına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Soykırım şebekesinin Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları katliamları örtbas edemeyecek" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız COP31 Liderler Zirvesi'nde, İsrail’deki soykırım şebekesinin zulümlerine karşı bir kere daha insanlık vicdanı, adalet ve hukuk adına gerekenleri söylemiştir. Soykırım şebekesinin üyelerinin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklamaları, işledikleri insanlık suçlarını ve katliamları örtbas edemeyecektir. Tarihin ve adaletin yargılaması gereken katliam şebekesi, suçlarını bu yalanlarla gizleyemez. Filistin halkının ve hakikatin yanında durmaktan bir adım bile geri adım atmayacağız" dedi.