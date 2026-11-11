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Ekonomi Rusya'da gündeme oturacak Türkiye gelişmesi: 'Kesin geliyoruz' dediler
Ekonomi

Rusya'da gündeme oturacak Türkiye gelişmesi: 'Kesin geliyoruz' dediler

Yeniakit Publisher
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Rusya'da gündeme oturacak Türkiye gelişmesi: 'Kesin geliyoruz' dediler

Rusya’da gerçekleştirilen bir ankette, Rus turistlerin yurt dışı tatil tercihleri mercek altına alındı. Araştırmaya göre Türkiye, Orta Rusya’dan gelen turistlerin en çok tercih ettiği tatil destinasyonu olmaya aday konumunda. İşte haberin detayları...

Rusya'da Tutu’nun araştırmasına göre, Orta Rusya’da ankete katılanların yüzde 30’u önümüzdeki 12 ay içinde Türkiye’yi ziyaret etmeyi kesin olarak planlıyor.

Seyahat servisi Tutu’nun RİA Novosti’ye verdiği bilgiye göre, Rusya’nın Merkez Federal Bölgesi’nden turistlerin yaklaşık yüzde 30’u Türkiye’de tatil yapmak istiyor. En popüler tercihler arasında ikinci sırada Tayland bulunuyor.

 

Tutu, Merkez Federal Bölgesi’ndeki turistlerin ziyaret etmeyi planladığı yabancı ülkelerle ilgili araştırmasının sonuçlarını şöyle aktardı: “Önümüzdeki 12 ayın en popüler destinasyonu Türkiye oldu. Ankete katılanların yüzde 30’u Türkiye’yi ziyaret etmeyi kesin olarak planlıyor. İkinci sırada ise katılımcıların yüzde 22’sinin tercih ettiği Tayland yer aldı.”

Orta Rusya’daki turistlerin önümüzdeki bir yıl içinde yurt dışına yapmayı planladıkları seyahatlerde öne çıkan ülkeler arasında Çin, Belarus, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri de bulunuyor.

Kaynak: Gazetemru

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