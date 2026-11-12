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Sık sık uyanıyorsanız: Gece boyunca kesintisiz uyumanıza yardımcı olabilir!

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Sık sık uyanıyorsanız: Gece boyunca kesintisiz uyumanıza yardımcı olabilir!

Sık sık uyanıyorsanız mutlaka bu besinleri tüketmelisiniz.

#1
Foto - Sık sık uyanıyorsanız: Gece boyunca kesintisiz uyumanıza yardımcı olabilir!

Gece uykuya dalmakta zorlanıyor veya sık sık uyanıyorsanız beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz gerekebilir. Kivi, muz, vişne suyu, süt, ceviz ve badem gibi bazı besinler, içerdikleri melatonin, magnezyum ve triptofan gibi bileşenlerle uyku sürecini destekleyebilir.

#2
Foto - Sık sık uyanıyorsanız: Gece boyunca kesintisiz uyumanıza yardımcı olabilir!

Kaliteli uyku, hem fiziksel hem de zihinsel sağlık açısından büyük önem taşıyor. Ancak pek çok kişi gece boyunca kesintisiz uyumakta veya sabah dinlenmiş şekilde uyanmakta zorlanıyor. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) verilerine göre uykusuzluk, her üç kişiden birini etkiliyor.

#3
Foto - Sık sık uyanıyorsanız: Gece boyunca kesintisiz uyumanıza yardımcı olabilir!

Yetişkinlerin gecede ortalama 7-9 saat uyuması gerekiyor. Düzenli olarak yeterli uyuyamamak ise günlük yaşamı ve kişisel ilişkileri olumsuz etkileyebiliyor.

#4
Foto - Sık sık uyanıyorsanız: Gece boyunca kesintisiz uyumanıza yardımcı olabilir!

Uyku kalitesini iyileştirmek isteyenler için beslenme alışkanlıkları da dikkate alınması gereken unsurlar arasında yer alıyor. Bazı besinler, içerdikleri bileşenler sayesinde uykuya geçişi destekleyebilir. İşte yatmadan önce tüketilebilecek 6 besin:

#5
Foto - Sık sık uyanıyorsanız: Gece boyunca kesintisiz uyumanıza yardımcı olabilir!

1. Kivi Uykuya yardımcı olabilecek meyvelerin başında kivi geliyor. Serotonin içeren bu meyvenin, uyku düzeninin desteklenmesinde rol oynayabileceği belirtiliyor. Ayrıca kivide bulunan antioksidanların ve iltihaplanmayı azaltıcı özelliklere sahip bileşenlerin de uyku üzerindeki olumlu etkilerde payı olabileceği düşünülüyor.

#6
Foto - Sık sık uyanıyorsanız: Gece boyunca kesintisiz uyumanıza yardımcı olabilir!

2. VİŞNE SUYU Vişne suyu, doğal melatonin içeriğiyle dikkat çekiyor. Uyku-uyanıklık döngüsünün düzenlenmesinde rol oynayan melatoninin yanı sıra magnezyum, fosfor ve potasyum da içeren vişne suyu, antioksidan bakımından da zengin bir seçenek olarak öne çıkıyor.

#7
Foto - Sık sık uyanıyorsanız: Gece boyunca kesintisiz uyumanıza yardımcı olabilir!

3. MUZ Muz, magnezyum ve potasyum içeriğiyle uyku öncesinde tercih edilebilecek meyveler arasında bulunuyor. Bu mineraller kasların gevşemesine ve sinir sisteminin normal işleyişine katkıda bulunuyor. Bu nedenle yatmadan önce tüketilen bir muz, rahatlamaya yardımcı olabilecek atıştırmalıklardan biri olarak değerlendiriliyor.

#8
Foto - Sık sık uyanıyorsanız: Gece boyunca kesintisiz uyumanıza yardımcı olabilir!

4. DOMATES Domates, C vitamini, potasyum ve antioksidanlar bakımından zengin bir besin. Aynı zamanda melatonin de içeriyor. Bu özelliği nedeniyle uyku sürecini destekleyebilecek besinler arasında gösteriliyor.

#9
Foto - Sık sık uyanıyorsanız: Gece boyunca kesintisiz uyumanıza yardımcı olabilir!

5. SÜT Uyumadan önce bir bardak ılık süt içmek, uzun zamandır tercih edilen alışkanlıklardan biri. Bunun bilimsel bir açıklaması da bulunuyor. Süt ve diğer süt ürünleri, serotonin ve melatonin üretiminde rol oynayan triptofan adlı amino asidi içeriyor. Bu bileşen, vücudun gevşeme ve uyku sürecini destekleyebiliyor.

#10
Foto - Sık sık uyanıyorsanız: Gece boyunca kesintisiz uyumanıza yardımcı olabilir!

6. CEVİZ VE BADEM Ceviz ve badem, magnezyum içeriği sayesinde uyku öncesinde tercih edilebilecek kuruyemişler arasında yer alıyor. Her iki besin de az miktarda melatonin içeriyor. Bu özellikleriyle uyku düzenini destekleyebilecek alternatifler olarak öne çıkıyor.

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