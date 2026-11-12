Sık sık uyanıyorsanız: Gece boyunca kesintisiz uyumanıza yardımcı olabilir!

Kaliteli uyku, hem fiziksel hem de zihinsel sağlık açısından büyük önem taşıyor. Ancak pek çok kişi gece boyunca kesintisiz uyumakta veya sabah dinlenmiş şekilde uyanmakta zorlanıyor. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) verilerine göre uykusuzluk, her üç kişiden birini etkiliyor.