Orhangazi'de ücretsiz Wifi hizmeti

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Orhangazi Belediyesi iş birliği ile Cumhuriyet Meydanına ücretsiz Wifi hizmet noktası kuruldu. Vatandaşların internete kolay erişim sağlaması amacıyla kablosuz güvenlik internet erişimi aktif hale gelerek Orhangazi’li vatandaşın hizmetinde.

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, “Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Belediyemizin iş birliği ile Cumhuriyet meydanına ücretsiz Wifi interneti hizmete girdi. Tüm vatandaşlarımızın kolay ve güvenilir bir şekilde ücretsiz Wifi hizmetinden yaralanacaktır. Günümüz Teknolojisinde İnternet artık vazgeçilmez bir unsur olarak hayatımızda yer almıştır. Akıllı telefonlarımızda internet üzerinden alışveriş yaparak, kamu kurumlarıyla ilgili işlemlerimizi ve gün içerisinde yaşanan her şeyi bir anda öğrenmek adına kullandığımız bir araç olarak hayatımızda yer almaktadır. Özellikle gençlerimizin bu uygulamada çok memnun olacağından hiç şüphem yok.

Büyükşehir Belediyemiz ve çalışmalarımız sonrası ilçemiz Cumhuriyet meydanında hizmete giren ücretsiz Wifi vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Çalışmalar sonucu hizmete giren ücretsiz Wifi hizmetimizde emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ediyorum” dedi.