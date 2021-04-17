  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Organizasyon Komitesi, Kovid-19'a rağmen Tokyo Olimpiyatları için kararlılık mesajı verdi
Spor

Organizasyon Komitesi, Kovid-19'a rağmen Tokyo Olimpiyatları için kararlılık mesajı verdi

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Haşimoto Seiko, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle oyunların iptali ihtimalinin olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 09:38:00 -
Organizasyon Komitesi, Kovid-19'a rağmen Tokyo Olimpiyatları için kararlılık mesajı verdi

Haşimoto, düzenlediği basın toplantısında, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) üst yöneticisinin, "salgının yayılması halinde turnuvanın iptal edilmesinin bir opsiyon olduğu" açıklamasın değerlendirdi.

Kovid-19 salgını sebebiyle Tokyo Oyunlarına yönelik halkın birçok kesiminin endişesinin farkında olduğunu kaydeden Haşimoto, buna karşın Organizasyon Komitesinin turnuvayı iptal planının olmadığını açıkladı.

Haşimoto, komitenin bu doğrultuda anti-virüs önlemlerine öncelik tanınacak bir turnuvanın düzenlenmesinin çarelerini aradığını ifade etti.

Ulusal bir televizyon kanalına konuşan LDP Genel Sekreteri Nikai, Kovid-19 vakalarının artış trendini koruması halinde oyunların iptal edilebileceği opsiyonunu göz önünde bulundurmak gerektiğini kaydetmişti.

Nikai, "Salgının yayılmasından oyunlar sorumluysa ne olacak ? O zaman geldiğinde bir karar vermek zorunda kalınır. Örneğin ivedilikle durdurmak zorunda kalırız." demişti.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye Ukraynalı motor firmasını satın alabilir
Teknoloji

Türkiye Ukraynalı motor firmasını satın alabilir

Çin'in uzun yıllardır satın almak isteyip ABD'nin baskısı nedeniyle alamadığı Ukraynalı motor üreticisi Motor Sich'in yüzde 50 hissesi Türki..
Yunanistan'dan flaş Türkiye açıklaması
Gündem

Yunanistan'dan flaş Türkiye açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile ekonomi alanında olumlu bir gündemin, "ilişkilerin iyileşmesi ve gerginliğin azalmasına katkı sa..
Serdar Ortaç'tan Buket Aydın'ı dumura uğratan olay LGBTİ cevabı!
Gündem

Serdar Ortaç'tan Buket Aydın'ı dumura uğratan olay LGBTİ cevabı!

Haber Global canlı yayınında konuşan Serdar Ortaç, verdiği LGBTİ cevabı ile Buket Aydın'ı dumura uğrattı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay