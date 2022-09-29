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Dünya Ölüye seslendi! Biden'den inanılmaz gaf
Dünya

Ölüye seslendi! Biden'den inanılmaz gaf

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'daki bir etkinlikte geçtiğimiz ay hayatını kaybeden senatöre seslenerek, "Jackie, burada mısın? Jackie nerede? Burada olacaktı" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-29 12:02:00 - 2022-09-29 12:11:45

ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saray'da açlık, beslenme ve sağlık konulu konferansın açılış konuşmasında yeni bir gafa imza attı. Biden, konuşmasında geçtiğimiz ağustos ayında hayatını kaybeden Indiana Kongre Üyesi Jackie Walorski'ye seslenerek, "Jackie, burada mısın? Jackie nerede? Burada olacaktı" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Biden'ın senatörün hayatını kaybetmesinden dolayı şok içinde ve üzgün olduğu belirtildi.

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