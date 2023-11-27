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Dünya Olağanüstü hal ilan edildi! Son 16 yılın en güçlü fırtınası! 3 kişi hayatını kaybetti!
Dünya

Olağanüstü hal ilan edildi! Son 16 yılın en güçlü fırtınası! 3 kişi hayatını kaybetti!

Yeniakit Publisher
2023-11-27 15:53:00 - 2023-11-27 15:54:55
Olağanüstü hal ilan edildi! Son 16 yılın en güçlü fırtınası! 3 kişi hayatını kaybetti!

Rusya'da etkili olan fırtına nedeniyle yerel saatle 10.00 itibariyle yaklaşık 1,9 milyon kişiye elektrik verilemezken, olağanüstü hal ilan edilen Kırım ve Rusya'da 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya ve Ukrayna’nın güneyini şiddetli fırtına vurdu. Kırım’da etkili olan fırtına nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Yollar sular altında kalırken, şiddetli rüzgar, ağaçları yerinden söktü. Bölgede yaklaşık yarım milyon kişi elektrik hatlarının yıkılması nedeniyle elektriksiz kaldı. Son 16 yılda kaydedilen en güçlü fırtına olarak tanımlanan fırtınanın ardından Kırım Bölgesi’nde olağanüstü hal ilan edildi. Rüzgar hızının 144km’ye ulaştığı bölgede devlet daireleri kapatılırken eğitime ara verildi.
Rusya’nın güneyindeki Kuban bölgesinde ise çok sayıda ev ve okul hasar gördü. Rusya'nın Soçi kentinde 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Rusya Enerji Bakanlığı tarafından yayımlanan ve Rusya'nın Dağıstan, Krasnodar ve Rostov bölgelerinin yanı sıra Ukrayna'nın işgal altındaki Kırım, Donetsk, Lugansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin sıralandığı raporda, “Yerel saatle 10.00 itibarıyla yaklaşık 1,9 milyon kişi elverişsiz hava koşulları nedeniyle elektriksiz kaldı” denildi.

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