Ödem! Uzmanlar öneriyor: Yenmemesi gerekenler, hızlı ödem söktürücüler! Kuruyemiş ne kadar, meyve ne zaman yenmeli?

Vücudumuzda yani dokularda fazla miktarda sıvı birikmesi sonucu vücudun belli yelerinin şişmesiyle oluşur. Ayrıca bir çok sebep dahilinde oluşur. İşte En hızlı ödem attırıcı kürler, tavsiyeler

Ödem, yarattığı şişkinlikle vücuda rahatsızlık veriyor. El, ayak ve bacaklarda görülüyor. Genellikle ağrıya yol açmasa da, vücut ağırlığında artışa ve şişliklere neden olduğu için rahatsızlık yaratıyor.

Damar içinde dolaşan sıvıların damar dışına çıkması ve doku araları ile cilt arasında birikmesi sonucu oluşan ödem; kalp yetmezliğinden bazı böbrek hastalıklarına, önemli protein kayıplarından enfeksiyona, hipotiroidi hastalığından tuz-sodyum dengesizliklerine kadar pek çok ciddi hastalıklar sebebiyle gelişebiliyor. Bunun yanısıra fazla tuzlu beslenmek, hareketsizlik ile hızlı sıvı alımı da vücutta ödem artışına neden oluyor.

Ödem Neden Olur?

-Özellikle azla tuz tüketimi

-Uzun süre yatmak

-Ayrıca uzun süre ayakta durmak

-Kilo almak

-İlaçlar

-Varisler

-Romatizma hastalığı

-Hamilelik

-Tansiyon hastalığı

-Güneş yanığının olması

-Menopoza girilmesi

-Ameliyat sonrası

-Böbrek hastalıkları

-Kandaki proteinin düşüklüğü

-Siroz hastalığı

-Yanıklar

-Travmalar

-Tiroit hastalığı

Ödem Atan Kürler

Özellikle 2 yemek kaşığı kadar keten tohumu öğütün

Ekmek yapılan normal un 2 yemek kaşığı

Hakiki zeytinyağı 2 yemek kaşığı

Hamur olabilmesi için gerektiği kadar evde yapılmış sirke

Yapılışı: Bütün malzemeleri karıştırın ve hamur haline getirin. Hamuru ödemin olduğu bölgeye sarın. Bu uygulamayı 2 saat boyunca sıkıntılı bölgede bekletin. Düzenli olarak 10 gün devam edin.

*Bakla

*Kişniş

*Tereyağı

Yapılışı: Bakla ve kişnişi karıştırın ve tereyağı ile merhem yapın şişliğin üzerine koyun. Özellikle en az 1 saat bekletin. Ayrıca düzenli olarak tekrar edin.

Altında önemli bir sağlık sorunu yatmıyorsa vücuttaki ödemi doğru besinlerle söküp atmak kolay. İşte o besinler, kürler ve ne işe yaradıkları

YULAF

Yulaf bol lif içermesi sebebiyle ödemin atılmasında oldukça etkilidir.Süt veya yoğurt içerisinde ya da kurabiye yaparak veya ekmek yapımında kullanarak haftada en az 3-4 kez kullanabilirsiniz.

ADA ÇAYI

Su atımında oldukça etkilidir. Çok fazla kullanılması tansiyonun düşmesine sebep olabilir bu yüzden günde 1 fincan içmek yeterli olacaktır.

SU

Suyu güne yayarak içmek. Çünkü bir kerede çok fazla su içmek bu kez tam aksi bir etki yaratarak ödemin artmasına neden olabilir.

ANANAS

Potasyum ve lif açısından zengindir. Potasyum içerdiği besinlerle sodyum dengesi sağlıyor, lifin yüksek olması da vücuttaki su atımını kolaylaştırıyor. Ödem olduğunu hissettiğiniz zamanlarda her gün 1 dilim ananas tüketebilirsiniz.

MAYDANOZ

Maydonoz içerdiği etken maddeler sayesinde vucüttaki su atımın kolaylaştırıyor. Ödemin oluştuğu günlerde salatalarda 1 demet çiğ olarak tüketmeniz veya haşlayıp suyunu içmeniz, ödemin azaltılmasına yardımcı olabilir. Ancak fazla tüketilen maydanoz, tansiyon düşüklüğüne neden olabilir. Bu nedenle maydanozu gereğinden fazla tüketmeyin.

KAYISI-KAVUN

Vücut sıvılarında sodyum-potasyum dengesinin sağlanması için her gün 2 porsiyon meyve tüketmeniz ödem oluşumuna önleyebilir.

TURP

Haftada 1-2 kez tüketmeniz, vücudunuzdan fazla suyun atılmasına yardımcı olabilir.

SÜT-YOĞURT

Vücut sıvılarının mineral dengesini sağlamada etkilidir. Her gün 2-3 su bardağı kadar süt veya 1 kase yoğurt tüketebilirsiniz.a

Hızlı Ödem Nasıl Atılır?

-Ananas (taze dilimlenmiş olmalıdır).

-Yoğurt (yoğurt doğal olmalıdır).

-Yeşil Çay (en etkili ödem atıcı bitki çayları arasındadır).

-Maydanoz (suyu sıkılıp, limon ile yumuşatılmış bir şekilde içilmelidir).

-Kiraz Sapı (en kuvvetli ödem atıcı bitki çayları arasındadır).

Vücuttan kilolarca ödem atar: Vücudunuzdan ödem atmak için bu meyve ve sebzelerin yanı sıra zencefil, zerdeçal, kekik ve kimyon gibi baharatları ara ara yemeklerinize atabilirsiniz. Yemeklerinizin yanı sıra yoğurt tüketmeye özen gösterin çünkü yoğurt ödem atma konusunda oldukça yararlıdır.

Karın bölgesindeki ödem nasıl Atılır?

Bu yöntemler şu şekilde sıralanabilir:

Düzenli spor yapmak,

Magnezyum ve potasyum açısından zengin gıdaların tüketimini artırmak,

Fazla kilolardan kurtulmak,

Gün içinde tüketilen tuz miktarını azaltmak,

Ödemin olduğu bölgelere masaj yapmak,

Fizik Tedavi doktoru ve diyetisyen eşliğinde.

Uzmanlar sodyum vücuttaki suyu bağlayarak hücrelerin içinde ve dışında sıvı dengesini sağlar. Paketli gıdaların ve tuzun beslenmede arttırılması vücutta fazla su tutumuna yol açabileceğinden diyette tuz tüketimin azaltılması vücuttaki fazla suyun uzaklaştırılmasında akla gelen ilk yöntemdir. Uzmanalar yeterli miktarda saf değil tuzlu su tüketilmesini önerdi.

Hızlı ödem söktürücü kür:750 ml suyu kaynatın ve içine yeşil çayı atın. 10 dakika demlendikten sonra yeşil çayı içerisinden çıkarıp soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra içerisine 1 sodayı ve yarım limonun suyunu aktarıp tüm gün içebilirsiniz. Mideniz hassas ise bu kürü önerilmiyor.

Ödem Atıcı Besinler

Nane

Maydanoz

Ananas

Roka

Yaban Mersini

Ispanak

Nar

Brokoli

Kivi

Salatalık

Limon

Kiraz

Muz

Üzüm

Karpuz

Yeşil biber

Kereviz

Çilek

Soğan

Sarımsak

Ödem Atan Çaylar

-Özellikle mısır püskülünü kaynatın ve sabah akşam 1 er bardak tüketin. Mutlaka şekersiz için.

-Kiraz sapı ve mısır püskülünü karıştırın ve kaynatın. Kaynadıktan sonra sabah akşam tüketin. Ayrıca eğer isterseniz içerisine de maydanoz da katıp içebilirsiniz. Bu karışım vücuttaki şişliği atar.

-Sabahları aç karnına bir bardak ılık suyun içerisine limon sıkın ve için. Düzenli olarak yapıldığında vücuttaki şişliği atar.

-Moringa çayı da ödem atmak konusunda çok iyidir. Özellikle günde 1-2 bardak içmek faydalıdır.

-Yeşil çayda en bilinenler arasındadır. Günde sabah-akşam 1 bardak içmek şişliği atar.

-Yoğurt suyunda bulunan maddelerde ödemin atılmasına yardımcı olur. Aç karnına her sabah 1 çay bardağı için. Düzenli kullanımda vücuttaki şişliği atar.

-Ceviz suyu ödeme iyi gelenler arasındadır. Günde 1-2 bardak içerek faydasını görürsünüz.

-Biberiye çayı birçok faydası olan bir çay olduğu kadar bu konuda da iyi olan bir çaydır. Günde 1 bardak tüketin.

-Maydanoz çayı yapın ve gün içerisinde tüketin.

-Ayrıca karahindiba çayı, ekinezya çayı da çok faydalıdır.

Maydanozlu ödem atıcı kür

Maydanoz

Limon

Yeşil çay

Ayrıca yeşil limon

Malzemeleri bir tencerenin içerisine koyun ve kaynatın. Daha sonra gün ortasında tüketin. Ayrıca bu tarif toksinleri atmaya da yardımcı olur. Yeşil limonu üzerine sıkın.

Limonlu ödem atıcı kür:

Testere dişli aslan pençesi otu

Çubuk tarçın

Limon

Su kaynatın ve içerisine otu ve tarçını koyup 10 dakika dinlendirin. Daha sonra limon sıkın ve içerisine bir parça koyun ve tüketin.

Ödem atarken ve sağlıklı beslenmede hangi meyler tüketilmeli?

Canan Karatay hangi meyveleri öneriyor?

En sağlıklı meyve zeytindir" diye konuştu. Meyvelerde bulunan şekerlerin karaciğeri yağlandırdığını ifade eden Karatay, meyve sularının da zararlı olduğunu vurgulayarak, “Meyve de yenilmeyecek diyorum. Çünkü kavun, karpuz, üzüm, incir, elma da trigliseridleri yükseltiyor. Meyvenin şekeri 5 karbonludur. Vücut bunu enerji olarak kullanamıyor.

Karatay diyetinde meyve ne zaman yenmeli?

Eğer insülin direnci, diyabet, karaciğer yağlanması, yüksek tansiyon gibi metabolik bir hastalığınız varsa, ürik asidiniz yüksekse meyve yenmesi Karatay Diyetinde tavsiye edilmez. Bu tip bir rahatsızlığınız yoksa, hareketliyseniz günde bir adet mevsim meyvesini sabah kahvaltıda yiyebilirsiniz.

Canan Karatay yenmemesi gerekenler: Yemeklerle birlikte ekmek, pirinç pilavı ve makarna yenmemelidir!* Bal, reçel ve pekmez de yenmemelidir!

Ödem atan Canan Karatay diyeti 1 haftada 5 kilo

Canan Karatay kuruyemiş ne kadar yenmeli?

GÜNDE İKİ KEZ: Balık eti, kuzu eti, dana eti, yumurta. GÜNDE ÜÇ KEZ: Kuruyemiş.

Ispanak yoğurtla yenir mi? Canan Karatay ıspanakla yapılan yemeklerin yoğurtla birlikte tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Demir bakımından zengin olan ıspanağın protein içeriği, yoğurtla birlikte tüketilmesi sonucunda artıyor. Böylece yemeğin besin değeri artıyor ve daha dengeli beslenme sağlanıyor. aratay, Çiğ sütle yararlı probiyotikleri vücuttan öldürmüş oluyoruz. Bu yüzden pastörize sütleri tüketmemeli, alınan çiğ sütü ise pişirerek içmelidir.

Ödem nasıl atılır? İbrahim Saraçoğlu?

Zencefil kullanılarak hazırlanan ödem söktürücü İbrahim Saraçoğlu tarafından tavsiye edilen bir kürdür. Saraçoğlu hazırladığı ödem söktürücü küründe zencefile ek olarak maden suyu, maydanoz, yeşil elma ve limon da kullanmaktadır.

Ahmet Maranki ödem atmak için ne yapmalı?

Sinirleri yatıştırır. Bu dört adet bitkiden birer tutam alınarak bir çaydanlıkta 4 subardağı kaynar suda demleyin ve günde 4 defa aç karına için göreceksiniz çok hızlı bir şekilde Ödem denilen illetten kurtuluyorsunuz. Ahmet Maranki, ayrıca ezber bozan tavsiyelerde bulundu. “Süt içmeyin” çağrısı yapan Maranki, "Süt mukustur, faydası yoktur, çocuklar ve ineklerin yavruları içindir. Sütte kalsiyum da yoktur.

Ödem Atan Detoks Suları

1 buçuk litre su

1 salatalık

yarım limon

10 tane yaprak nane

bir parça taze zencefil

Hepsini bir sürahinin içerisine koyun. 2 saat boyunca bekleyin. Ayrıca bu suyu gün içerinde için ve bitirin. Her gün tazesini yapın.

1 adet salatalığı

2 dal naneyi

1 miktar su

yeşil elma 1 tane mümkünse

1 tane de kiviyi

Özellikle tüm malzemeleri rondodan veya blenderdan geçirin. Ayrıca ortaya çıkan suyu gün içerisinde tüketin.