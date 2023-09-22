  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem O zincir markette taciz skandalı! Market çalışanı, müşterinin arkasından sinsice yaklaşıp bunu yaptı
Gündem

O zincir markette taciz skandalı! Market çalışanı, müşterinin arkasından sinsice yaklaşıp bunu yaptı

Yeniakit Publisher
2023-09-22 13:53:00 -
O zincir markette taciz skandalı! Market çalışanı, müşterinin arkasından sinsice yaklaşıp bunu yaptı

Bursa'da A101 zincir marketin bir şubesinde market çalışanı, alışveriş yapan bir kadın müşterinin arkasından sinsice yaklaşıp etek altı görüntüsü çekti.

Bursa'da A101 zincir marketin bir şubesinde iğrenç bir olay yaşandı. Market personeli bir adam, telefonunu çıkarıp alışveriş yapan kadın müşterinin arkasından yaklaşıp etek altı görüntüsünü çekti.

Yaşanan olay güvenlik kamerası ile anbean kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada da büyük tepkiye yol açtı.

Güvenlik kamera görüntülerinin  ortaya çıkmasının ardından market çalışanı hakkında işlem yapılıp yapılmağı ise henüz bilinmiyor. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23