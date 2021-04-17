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Spor Norwich City, İngiltere Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi
Spor

Norwich City, İngiltere Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi

İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City, Premier Lig'e yükselmeyi garantileyen ilk takım oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 17:48:00 -
Norwich City, İngiltere Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi

Rakipleri Brentford ile Swansea City'nin bu haftaki maçlarında berabere kalarak puan kaybetmesinin ardından 90 puanla lider Norwich City, maça çıkmadan Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Ligin 42. haftasında bugün TSİ 22.00'de Bournemouth'u konuk edecek Norwich City, kalan 5 maçında 5 puan elde etmesi halinde bu sezon Championship şampiyonluğunu da ilan edecek.

Premier Lig'de 2019-2020 sezonunu 20. sırada tamamlayarak küme düşen Norwich City, gelecek sezon 5. kez Premier Lig'de mücadele edecek.

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