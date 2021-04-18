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Spor Newcastle United West Ham'i devirdi
Spor

Newcastle United West Ham'i devirdi

Newcastle United, İngiltere Premier Lig'de 32. hafta maçında, West Ham United'ı 3-2'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 03:03:00 -
Newcastle United West Ham'i devirdi

İngiltere Premier Lig'in 32. hafta maçında Newcastle United ile West Ham United karşı karşıya geldi.

St. James Park'ta oynanan mücadelede Newcastle United rakibini 3-2 mağlup etti.

Newcastle'ın gollerini, 36. dakikada Diop (K.K), 41. dakikada Joelinton ve 82. dakikada Willock kaydetti. West Ham United'ın golleri, 73. dakikada Diop ve 80. dakikada Lingard'dan (pen) geldi.

Newcastle United puanını 35'e, West Ham ise 55 puana yükseldi.

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