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Spor Newcastle-Arsenal maçı ne zaman? Newcastle-Arsenal maçı CANLI İZLE
Spor

Newcastle-Arsenal maçı ne zaman? Newcastle-Arsenal maçı CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 37.haftasında Newcastle sahasında Arsenal'i konuk edecek. Maçı takip etmek isteyenler ise "Newcastle-Arsenal maçı ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 10:32:00 - 2022-05-16 11:48:42
Newcastle-Arsenal maçı ne zaman? Newcastle-Arsenal maçı CANLI İZLE

İngileter Premier Lig'in 37.haftasında Newcastle ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Peki, Newcastle Arsenal maçı hangi kanalda?

Newcastle-Arsenal maçı ne zaman? Newcastle-Arsenal maçı CANLI İZLE

Newcastle 37.hafta maçında bu akşam James' Park'ta Arsenal'i konuk edecek. Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak olan maç S Sport'tan naklen yayımlanacak.

Newcastle: Dúbravka, Trippier, Lascelles , Burn e Targett, Longstaff, Bruno Guimarães e Joelinton, Almirón, Callum Wilson e Saint-Maximin

Arsenal: Ramsdale, Cédric Soares, Tomiyasu, Ben White e Nuno Tavares, Xhaka, Elneny, Saka, Odegaard e Smith Rowe, Nketiah

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