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Dünya New York Eyalet Senatosu'nda bir ilk! Filistin kökenli başörtülü Kawas tarih yazdı
Dünya

New York Eyalet Senatosu'nda bir ilk! Filistin kökenli başörtülü Kawas tarih yazdı

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New York Eyalet Senatosu'nda bir ilk! Filistin kökenli başörtülü Kawas tarih yazdı

ABD'de düzenlenen ara seçimlerde aday olan Aber Kawas, New York'ta Eyalet Senatosu'na seçilen ilk Filistin kökenli ve başörtülü isim oldu. Kawas, sonuçların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarih yazdık." ifadesini kullandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre New York Eyalet Senatosu için 12. bölgede Kawas, zaferini ilan etti.

Oyların yaklaşık yüzde 75'ini alan Kawas, Eyalet Senatosu'na seçilen Filistin kökenli ve başörtülü ilk kişi oldu.

Kawas, sonuçların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarih yazdık." ifadesini kullandı.

 

ABD ara seçimleri

ABD halkı bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongre'nin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için sandık başına gitmişti.

Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, Demokratlar hem Senato hem Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Cumhuriyetçilerin elinden almıştı.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi için biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiliyor.

Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.

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Yorumlar

Abdulla

Kadın demokrat, yani LGBT dostu biri.
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