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Siyaset Özgür Özel: 86 milyon gibi gurur duyuyoruz! Cumhurbaşkanına teşekkür edeceğim!
Siyaset

Özgür Özel: 86 milyon gibi gurur duyuyoruz! Cumhurbaşkanına teşekkür edeceğim!

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Özgür Özel: 86 milyon gibi gurur duyuyoruz! Cumhurbaşkanına teşekkür edeceğim!

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yerli ve milli savaş uçağı KAAN ile üretilen İHA ve SİHA’larla 86 milyon gibi gurur duyduklarını söyledi. Emekli maaşlarına yapılacak düzenleme hakkında da konuşan Özel "Vallahi yapacak mı, öyle dişe dokunur, sorunu çözecek bir şey, keşke yapsa. Gel 'bir emekli maaşı eşittir bir asgari ücret' de iki elle birlikte oy vereceğiz, buraya da çıkıp teşekkür edeceğim" dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında Yeni Parti'yi zaruretten ve iktidar olmak için kurduklarını anlatarak , partide sözü, kararı ve yetkiyi üyelere vereceklerine dair söylemlerini hatırlattı.

Özgür Özel, partisinin 1. Olağan Kurultay takvimi kapsamında 8 Kasım'da gerçekleştirilecek ön seçime değinerek, şunları paylaştı: "Bu pazar 81 ilde, 900'den fazla ilçede, 800 bin üyeyle Yeni Parti'nin genel başkanını seçiyoruz. Yeni Parti, kendi evinde yapmadığını Türkiye'ye önermez, tutmayacağı sözü vermez. Bir yerde meydan okuyorsa o sözünü yemez, o lafından dönmez. 5 Kasım günü mesai bitimine kadar il başkanlıklarında, ilçe başkanlıklarında kayıt olan herkes 8 Kasım günü sandık başına gelebilir ve Yeni Parti'nin genel başkanını bizzat belirleyebilir. Tüm vatandaşlarımızı, bizim için de çok önemli, Türkiye için de geri dönülemez, parti içi, Türkiye demokrasisi açısından bu önemli adıma sahip çıkmaya ve bu süreçte bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz."

HEPİMİZ GURUR DUYUYORUZ

Özgür Özel, emekli maaşlarında yapılması planlanan düzenlemeye de değinerek, "Erdoğan diyor ki 'emeklilere yılbaşına doğru bir iyileştirme yapacağız'. Vallahi yapacak mı, öyle dişe dokunur, sorunu çözecek bir şey olduğunu sanmıyorum, keşke yapsa. Gel 'bir emekli maaşı eşittir bir asgari ücret' de iki elle birlikte oy vereceğiz, buraya da çıkıp 'şimdilik oldu bu iş deyip' teşekkür edeceğim" ifadesini kullandı.

Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Törenlerinde "KAAN" motifli kravat taktığını da hatırlatan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: “O KAAN ki 86 milyonun uçağıdır. Hepimiz gurur duyuyoruz. Biz, bu milletin İHA'sıyla da SİHA'sıyla da gurur duyarız."

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Yorumlar

ata

ağam eylenii.... yahu altılı masadaki adamınız demedi mi bayraktara da dokunacağız, hem de eski bakan babacan... vay be, yalancılık, yüz kızarmadan yalan söylemek bunların artık bir yüzü... bildiğimiz o altı okları sizler farklı anlamışsınız... yalancılık, resmi kız arkadaşı, rüşvet, irtikap diye umdeleri yoktu halk fırkasının...

hasann

şimdiye kadar nerdeydin? Anladın gün yüzü görmeyeceğini herhalde. Tamaarrr
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