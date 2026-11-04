  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul'da beklenen dev sağanak başladı! İçişleri Bakanlığı'ndan haritalı kriz uyarısı geldi! Haliliye Belediyesinden Akit’e ziyaret: ‘Geleceğin mucitleri ve sporcuları Haliliye’den çıkacak’ İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Gerekirse odamdaki elektriği keserim Alman Başbakan ülkesini yerden yere vurdu: ‘Dünyada bizden daha kötüsü yok’ Özgür Özel izah edemedi! Para yağmuruna tek cümlelik savunma 28 Şubat zihniyeti fırsat kolluyor! CHP'li isim İmam Hatiplere nefret kustu Trump'tan seçim günü sandıklar açıkken bomba İsrail hamlesi! Sandık başında seçmeni sarsan şok açıklama! Kılıçdaroğlu grupta adeta “Türkiye Yüzyılı”nı anlattı… Bölgesel güç olmazsak ezilir, yok oluruz! Mehmet Şimşek'ten kulaklara küpe olması gereken mesajlar! "2,3 trilyon dolara mâl oldu" Muhalefet birleşti, soykırımcının ipini çekecek: Netanyahu’ya güle güle
Siyaset Saatler kaldı: Meclis Mekke Anlaşması'nı oylayacak
Siyaset

Saatler kaldı: Meclis Mekke Anlaşması'nı oylayacak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Saatler kaldı: Meclis Mekke Anlaşması'nı oylayacak

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın onaylanmasını öngören kanun teklifi, bugün TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek. Teklifin Genel Kurul'daki görüşmelerinin bugün yapılması bekleniyor.

Mekke Anlaşması, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ı “Çekirdek Taraflar” olarak tanımlıyor. Anlaşmanın 2. maddesi uyarınca taraflardan birine yönelik dış kaynaklı silahlı saldırı veya askeri saldırganlık, üç ülkeye yönelik saldırı olarak kabul edilecek.

 

Askeri yardım için talep ve oy birliği gerekecek

Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesindeki meşru müdafaa hakkına dayanan düzenleme, askeri imkanlar dahil mevcut yardım olanaklarının kullanılmasını öngörüyor. Süreç, saldırıya uğrayan ülkenin talebiyle başlayacak. Üç ülke, saldırıyı değerlendirdikten sonra yardımın kapsamına ve niteliğine oy birliğiyle karar verecek. Askeri birlik gönderilmesi konusunda Türkiye açısından Anayasa’nın 92. maddesi esas alınacak.

 

Ortak silah üretimi ve lojistik destek

Taraflar savunma sanayisinde ortak üretim yapacak, ileri teknoloji alanlarında ortak araştırma ve geliştirme projeleri yürütecek ve uzman personel yetiştirecek. Barış, savaş ve olağanüstü durumlarda mühimmat, silah, yakıt ve yedek parça tedariki için ortak bir lojistik destek mekanizması kurulacak.

 

Daimi sekretarya Suudi Arabistan’da kurulacak

Dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarından oluşacak Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, dönüşümlü ev sahipliğiyle yılda en az iki kez toplanacak. Ülke liderleri de gerekli görülürse yılda bir kez bir araya gelebilecek.

Daimi sekretaryaya Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak. Üç yıllık dönemlerle dönüşümlü olarak yürütülecek genel sekreterlik görevini ilk olarak bir Pakistan vatandaşı üstlenecek. Yeni ülkelerin katılımı, üç kurucu tarafın oy birliğine bağlı olacak.

 

İstihbarat güvenli kanallardan paylaşılacak

Anlaşmanın 9. ve 13. maddeleri, terörle mücadele ve istihbarat iş birliğini düzenliyor. Taraflar, üzerinde anlaştıkları güvenli kanallar üzerinden bilgi ve istihbarat paylaşacak. Gizlilik dereceli belgelere erişim, görev gereği bu bilgilere ihtiyaç duyan kişilerle sınırlı tutulacak. Belgeler üçüncü ülkelerle veya şirketlerle paylaşılamayacak.

İlk 10 yıl anlaşmadan çekilme hakkı olmayacak

Anlaşma, onay belgelerinin sekretaryaya teslim edilmesinin ardından yürürlüğe girecek ve süresiz geçerli olacak. Taraflar ilk 10 yıl boyunca anlaşmadan çekilemeyecek. Bu sürenin ardından en az üç ay önceden yazılı bildirimde bulunarak çekilme hakkını kullanabilecek.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23