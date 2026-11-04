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Dünya Trump'tan geri adım! 'Vurma planımız yok'
Dünya

Trump'tan geri adım! 'Vurma planımız yok'

Yeniakit Publisher
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Trump'tan geri adım! 'Vurma planımız yok'

ABD'de Kongre ara seçim süreci devam ederken İngiliz basınına konuşan Başkan Donald Trump, İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, yakın zamanda İran'a saldırı düzenlemeyi planlamadıklarını söyledi. Ancak gerektiğinde askeri harekata hazır olduklarını da vurguladı.

Tahran'la ilişkilerinin "mükemmel" olduğunu belirten Trump, ABD'nin İran'a saldırmak için "acil bir planı" olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Trump, gerekirse daha fazla savaşa hazır olduğunu vurgulayarak, İran'la arasındaki gerginliğin mevcut durumundan "memnun olduğunu" ima etti.

Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu hafta içinde bir saldırı olacağına dair güçlü imaları sorulduğunda ise Trump, "Ben hazırım, biz hazırız. Gerekirse harekete geçmeye hazırız ancak bunun için bir neden olmayabilir." değerlendirmesini yaptı.

Ara seçimlerden sonra enerji fiyatlarının hızlı bir şekilde düşeceğini iddia eden Trump, Hürmüz Boğazı'ndan şu anda savaş öncesine kıyasla daha fazla petrol geçtiğini ve ABD'nin İran limanlarına uyguladığı ablukanın Tahran'ı ekonomik olarak "boğduğunu" savundu.

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