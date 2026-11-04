KPSS’ye giren adaylar dikkat! Branş bazında sıralamalar açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2026 KPSS Lisans için branş bazında sıralamaları adayların erişimine açtı.
2026 Kamu Personel Seçme Sınavı’na giren adayların beklediği duyuru ÖSYM’den geldi.
ÖSYM’den yapılan açıklamada, "2026 Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2026-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin ‘ais.osym.gov.tr’ adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir. Branş bazında sıralama hizmeti, adayların ilgili ekranda seçmiş oldukları puan türü ve eğitim alanlarında sınava giren diğer adaylar arasında başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren, yerleştirme işlemlerine etkisi olmayan, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş bir hizmettir. Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır" denildi.
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