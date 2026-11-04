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Ekonomi Tartışmalara son nokta konuldu: Takasbank Tera’ya borç verdi mi?
Ekonomi

Tartışmalara son nokta konuldu: Takasbank Tera’ya borç verdi mi?

Yeniakit Publisher
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Tartışmalara son nokta konuldu: Takasbank Tera’ya borç verdi mi?

Takasbank, tasfiye kararı verilen Tera Portföy’ün TP2 fonuna borç verildiği iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Takasbank tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son günlerde bazı yazılı ve görsel yayın organlarında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tasfiyesine karar verilen Tera Portföy’e ait TP2 fonuna Bankamız tarafından borç verildiği, bu borca karşılık hisse senedi teminatı alındığı ve söz konusu tutarın fonda zarara uğradığı yönünde haberler yer almıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamayı yapma gereği duyulmuştur. Takasbank, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösteren ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na tabi bir yatırım bankasıdır. Bankamız TP2 fonuna herhangi bir borç vermemiştir. Bankamızın TP2 fonu ile bir borç ilişkisi bulunmadığından haberde bahsedilen hisse senedi teminatı da oluştuğu ileri sürülen zarar da söz konusu değildir. Buna ek olarak; haberde adı geçen TP2 fonu Takasbank Para Piyasası’ndan da herhangi bir borç alma işlemi gerçekleştirmemiştir. Bankamızın finansal tabloları aylık periyotlarda BDDK’ya raporlanmakta ve üçer aylık dönemlerde bağımsız denetimden geçirilerek kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Denetim raporlarından da görüleceği üzere, Bankamızın işlemlerinden kaynaklanan herhangi bir zarar ya da zarar karşılığı bulunmamaktadır. Bankacılık ve sermaye piyasalarının en temel unsurunun güven olduğunun bilinciyle, kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki yayınlara ilişkin yasal haklarımızın saklı olduğunu belirtir, basın mensuplarımızın Bankamızla ilgili haberlerde resmî açıklamalarımızı esas almalarını rica ederiz."

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