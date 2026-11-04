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Spor Euroleage’de 10. hafta başlıyor! 3 temsilcimizde İstanbul’da oynayacak
Spor

Euroleage’de 10. hafta başlıyor! 3 temsilcimizde İstanbul’da oynayacak

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Euroleage’de 10. hafta başlıyor! 3 temsilcimizde İstanbul’da oynayacak

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 10. haftanın perdesi bugün açılacak. Yarın, Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Tarfin İspanya'nın Baskonia ekibini, Anadolu Efes ise Fransız ekibi Paris Basketbol'u konuk edecek. Beşiktaş ise Cuma günü Litvanya temsilcisi Zalgiris’i ağırlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 10. hafta maçları, bugün, yarın ve 6 Kasım Cuma günü oynanacak. Türk temsilcilerinden Anadolu Efes

Türk temsilcilerinden Anadolu Efes, yarın saat 20.15'te Fransız ekibi Paris Basketbol'u konuk edecek. Ligde 4 galibiyet ve 5 yenilgiyle 14. sırada yer alan lacivert-beyazlılar, son olarak sahasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımını 83-68 yendi.

Fenerbahçe Tarfin, yarın saat 21.00'de İspanya'nın Baskonia ekibini ağırlayacak. Geride kalan haftalarda 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, haftaya 7. basamakta girdi. Fenerbahçe Tarfin, ligdeki son 2 maçından yenilgiyle ayrıldı.

Beşiktaş ise 6 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Litvanya temsilcisi Zalgiris ile sahasında karşı karşıya gelecek. Oynadığı 9 müsabakada 4 galibiyet ve 5 yenilgi alan siyah-beyazlılar, 11. sırada bulunuyor. Beşiktaş, ligdeki son karşılaşmasında deplasmanda İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı 103-101 mağlup etti.

Basketbol Avrupa Ligi'nde 10. haftanın programı (TSİ) şöyle:

Bugün:

22.45 Real Madrid (İspanya)-Panathinaikos (Yunanistan)

Yarın:

20.15 Anadolu Efes-Paris Basketbol (Fransa)

21.00 Fenerbahçe Tarfin-Baskonia (İspanya)

21.45 Hapoel Tel Aviv (İsrail)-Barcelona (İspanya)

22.00 LDLV ASVEL (Fransa)-Bayern Münih (Almanya)

22.30 Armani Olimpia Milan (İtalya)-Valencia Basket (İspanya)

6 Kasım Cuma:

20.00 Beşiktaş-Zalgiris (Litvanya)

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

22.45 Partizan (Sırbistan)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)

EuroLeague’de 6. hafta maçları başlıyor
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