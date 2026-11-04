Dünya genelinde Müslümanları hedef alan reklamların arkasından İsrail çıktı!

Dünya genelinde 30 ülkede Müslümanları ve göçmenleri hedef alan, İsrail merkezli kuruluşlarla bağlantılı dev bütçeli bir dezenformasyon kampanyası ortaya çıkarıldı. Katar'daki Northwestern Üniversitesinde medya analizi alanında çalışan Doç. Dr. Marc Owen Jones ile açık kaynaklı istihbarat uygulayıcısı Sohan Dsouza tarafından "Büyük Yer Değiştirme Endüstrisi" adıyla bir rapor hazırlandı.

8,2 MİLYON DOLARLIK BÜTÇEYLE 30 ÜLKEDE YÜRÜTÜLDÜ

Raporda, Ekim 2023 ile Ekim 2026 tarihleri arasında yürütülen kampanyanın yaklaşık 6,12 milyon sterlin, yani 8,2 milyon dolar bütçeyle gerçekleştirildiği belirtildi. Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Asya ve Orta Doğu'daki 30 ülkede dijital platformlarda yaklaşık 800 milyon reklam görüntülemesine ulaşıldığı aktarıldı.

YAPAY ZEKA İLE ÜRETİLEN İÇERİKLER KULLANILDI

Kampanyada sosyal medya platformlarındaki ücretli reklamların yanı sıra yapay zekayla üretilen videolar, şarkılar ve video oyunu parodilerinin de kullanıldığı tespit edildi. Bu içerikler aracılığıyla Müslümanlar ve göçmenler ile Katar ve İran karşıtı ırkçı söylemlerin teşvik edildiği kaydedildi.

YORUMLARIN YÜZDE 61'İ MÜSLÜMAN KARŞITI ÇIKTI

Araştırma sonuçları, kampanya kapsamında yapılan yorumların yüzde 61'inin Müslüman karşıtı görüşleri desteklediğini ortaya koydu.