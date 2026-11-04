7 kişi feci şekilde can vermişti: 2 sanık tahliye edildi!

"MÜDÜRLÜKTEKİ GÖREVLİ RUHSATIN OLDUĞUNU BELİRTTİ" Tanık olarak dinlenen Ömer K., "2010 yılında Dilbel AŞ'de işe başladım. Bu sürede güvenlik görevlisi, garaj amiri, ambulans şoförlüğü gibi görevlerde yer aldım. Şu an ise Afet İşleri Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Söz konusu olayda zabıta müdürlüğünde şoför olarak çalışıyordum. Ravive'ye olaydan 1 ay kadar önce Zabıta Müdür Vekili N.B. ile birlikte gittik genel denetime gittik, Kurtuluş Oransal ile görüştük. Ruhsat konusu sorulduğunda ruhsatın muhasebede olduğunu iş yerinde olmadığını söyledi. N.B., zabıta müdürlüğünü arayarak iş yeri ruhsatının olup olmadığını teyitledi. Müdürlükteki görevli ruhsatın olduğunu belirtti. Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki alt kattaki iş yerine gittiğimizde içerde boş kutular vardı. Kurtuluş Oransal, iş yeri sahibi ile yaşadığı sıkıntılar nedeniyle taşınacaklarını söyledi." diye konuştu.