  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Diyarbakır'dan kötü haber geldi: 2 çocuk feci şekilde can verdi! Meğer büyük bir hata: Ödem atmak isteyenler bu yanlış, mucizevi besinler değil... Yeşil çay ve kira sapıyla hazırlanıyor... Canan Karatay tek tek saydı: Çocuklara bunları çiğ yedirin! Kan yapar ve ısıtır Sercan Yıldırım'ın yeni tarzına bakın! İlk kez görenler tanıyamadı Kekova’da 4 bin 700 yıllık keşif! Dünyanın en eski batığı Guinness’e girdi! Türk gemilerine dokunmak artık imkansız: Türkiye Fransa'da ilk kez kamuoyuna gösterdi Mahkemenin beraat kararına isyan etti: 'Bu işin baş mimarı o' Deniz Undav'dan yine sabırları taşıracak çıkış: Önce İsmail sonra Barış Alper Yılmaz'la kapıştı
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Meralara serinleten dokunuş! Küçükbaş hayvanlara gölgelik ve suluk desteği!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Meralara serinleten dokunuş! Küçükbaş hayvanlara gölgelik ve suluk desteği!

Iğdır’da meralara yerleştirilen gölgelik ve suluklar, küçükbaş hayvanların yaz sıcağında serinleyip su ihtiyacını karşılamasına yardımcı oluyor.

#1
Foto - Meralara serinleten dokunuş! Küçükbaş hayvanlara gölgelik ve suluk desteği!

Tarım ve Orman Bakanlığınca, yaklaşık 1 milyon 400 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu Iğdır'da üretimin desteklenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Hava sıcaklığının yaz aylarında 40 dereceye kadar çıktığı bölgede, küçükbaş hayvanların sıcaktan korunması ve suya daha rahat ulaşabilmesi amacıyla dağlara gölgelik ve suluk yapıldı.

#2
Foto - Meralara serinleten dokunuş! Küçükbaş hayvanlara gölgelik ve suluk desteği!

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen proje kapsamında son 5 yılda 92 gölgelik ile 650 suluk yapılarak bölge çiftçilerinin hizmetine sunuldu. Belirli bölgelere kurulan bu mola noktalarıyla küçükbaş hayvanların et ve süt üretiminde yüzde 30 artış bekleniyor.

#3
Foto - Meralara serinleten dokunuş! Küçükbaş hayvanlara gölgelik ve suluk desteği!

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, bölgedeki üretimin altyapısının güçlendirilmesi amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi. Küçükbaş hayvancılığın Iğdır için önemli gelir kaynağı olduğunu belirten Tingiş, "2026 yılı içerisinde 14 gölgelik, 200 suluk, 2025 yılı içerisinde ise 28 gölgelik ve 105 suluk yaptık. Son 5 yılda ise 92 gölgelik, 650 suluk yaptık." dedi.

#4
Foto - Meralara serinleten dokunuş! Küçükbaş hayvanlara gölgelik ve suluk desteği!

Projenin özellikle dağ köylerinde uygulandığını anlatan Tingiş, "Özellikle Tuzluca ilçemizin dağ köylerinde ve merkeze bağlı dağ köylerimizde küçükbaş üreticilerimizin gölgelik ve suluk ihtiyacını bu projemiz kapsamında sağlamaktayız. 2027 yılı içerisinde de bu projelerimizle ücra olan köylerimizin gerekli imkanlarını sağlamaya, altyapılarını güçlendirmeye çalışacağız." diye konuştu.

#5
Foto - Meralara serinleten dokunuş! Küçükbaş hayvanlara gölgelik ve suluk desteği!

Küçükbaş ve büyükbaş ile mera hayvancılığından minimum maliyetle maksimum verimliliği sağlayabilmek için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çalıştıklarını vurgulayan Tingiş, şunları kaydetti: "Hayvanların yaklaşık 10-12 kilometre gibi bir yol katederek su ve gölge şartlarına gitmeleri gerekiyor. Bu da hayvanların zayıflamalarına neden oluyordu. Şu an meraların ortasına yapmış olduğumuz gölgelik ve suluklar sayesinde özellikle yaz dönemi sıcak havalarda hayvanlar sularını içip gölgeliklerin altında konaklayabiliyor. Bu da hayvanların et ve süt randımanında müthiş bir gelir sağlıyor."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kerkük’te protestolar hükümeti harekete geçirdi! Başbakan talimatı verdi
Gündem

Kerkük’te protestolar hükümeti harekete geçirdi! Başbakan talimatı verdi

Irak'ın Kerkük kentinde elektrik kesintileri, yakıt sıkıntısı ve mahalle jeneratörlerine yapılan fahiş zamlar nedeniyle düzenlenen protestol..
Özgür Özel izah edemedi! Para yağmuruna tek cümlelik savunma
Gündem

Özgür Özel izah edemedi! Para yağmuruna tek cümlelik savunma

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısında Mustafa Sarıgül'ün tutuklanan oğlu Emir Sarıgül'ün babası tarafından..
Özgür Özel: 86 milyon gibi gurur duyuyoruz! Cumhurbaşkanına teşekkür edeceğim!
Siyaset

Özgür Özel: 86 milyon gibi gurur duyuyoruz! Cumhurbaşkanına teşekkür edeceğim!

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yerli ve milli savaş uçağı KAAN ile üretilen İHA ve SİHA’la..
Ekosistem İstanbul’u haraca mecbur bırakmış! Rüşvet: Hayır işi! Ödeme: Çek yaz!
Gündem

Ekosistem İstanbul’u haraca mecbur bırakmış! Rüşvet: Hayır işi! Ödeme: Çek yaz!

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasında dinlenen her tanık, Ekrem İmamoğlu yönetiminde kurulan devasa bir soygun ekosistemini göz..
Haliliye Belediyesinden Akit’e ziyaret: ‘Geleceğin mucitleri ve sporcuları Haliliye’den çıkacak’
Gündem

Haliliye Belediyesinden Akit’e ziyaret: ‘Geleceğin mucitleri ve sporcuları Haliliye’den çıkacak’

Akit Medya Grubu, Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ı ağırladı. Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu..
Alman Başbakan ülkesini yerden yere vurdu: ‘Dünyada bizden daha kötüsü yok’
Dünya

Alman Başbakan ülkesini yerden yere vurdu: ‘Dünyada bizden daha kötüsü yok’

Almanya Başbakanı Merz, Berlin'in trajikomik havacılık altyapısını ve başkentte tartışılan skandal kamulaştırma planlarını topa tuttu. Mevcu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23