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Yaşam Yağmur dindi, gökyüzü renklendi!
Yaşam

Yağmur dindi, gökyüzü renklendi!

Yeniakit Publisher
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Bursa Karacabey'de yağmurun ardından güneşin açmasıyla gökyüzünde beliren gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde yağmur ve güneşin aynı anda etkili olduğu anlarda gökyüzünde gökkuşağı belirdi.

 

Kırmızıdan mora kadar uzanan renkleriyle kendini gösteren gökkuşağı, ilçede güzel görüntüler oluşturdu. Gökyüzünde bir süre boyunca tüm renkleriyle görülen gökkuşağı, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenirken ortaya çıkan renkli manzara objektiflere de yansıdı. Yağmur ve güneşin aynı anda etkili olduğu anlarda ortaya çıkan gökkuşağı, ilçede görsel şölen yaşattı.

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