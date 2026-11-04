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Yerel Polise "Senin olsun" diyerek lüks aracını bırakıp gitti
Yerel

Polise "Senin olsun" diyerek lüks aracını bırakıp gitti

Yeniakit Publisher
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Polise "Senin olsun" diyerek lüks aracını bırakıp gitti

Antalya’da polis ekipleri, Danimarka plakalı lüks bir aracı abartı egzoz kullanıldığı gerekçesiyle 30 gün süreyle trafikten men etti. Araca 16 bin lira para cezası da kesilirken, sürücü uygulamaya tepki gösterdi. Araçtaki eşyalarını alan sürücü, polise “Senin olsun” diyerek otomobili bırakıp olay yerinden ayrıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde abartı egzoz takılı Danimarka plakalı Mercedes marka lüks cip trafik ekiplerince 30 gün trafikten men edilirken, sürücüye 16 bin TL ceza uygulandı. Araçtaki hususi eşyalarını alan cip sürücüsü, trafik polisinin "Eşyalarını aldığına dair imza at" sözleri üzerine "Senin olsun" diyerek gitti.

Manavgat ilçesi Antalya Caddesi'nde trafik denetimi yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görevli motorlu trafik polisi, karşı şeritten hızla geçen ve abartılı egzoz takılı olan yabancı plakalı otomobilin peşine takılarak, yapay şelale önünde durdurdu.

Gürültü kirliliği oluşturan EH 11 945 plakalı lüks aracı kullanan Danimarka vatandaşı Birol Bakoda, aracında abartılı egzoz olmadığını, her şeyin orijinal olduğunu ve Danimarka'da bugüne kadar kendisine aracıyla ilgili ceza uygulanmadığını söyledi. Aracın çıkardığı ses ile gürültü kirliliği oluşturduğunu belirten trafik polisi, yaptığı kontrolde araçta abartı egzoz takılı olduğunu belirledi.

 

ORİJİNAL OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Aracında egzoz dahil her şeyin orijinal olduğunu iddia eden cip sürücüsü, "Sen ceza yazmaya takmışsın. Senin laflarına kızacak değilim" dedi.

"SENİN OLSUN" DİYEREK UZAKLAŞTI

Aracı çalıştırttıktan sonra kameraya kaydeden trafik polisi, cip sürücüsüne 16 bin TL para cezası uyguladıktan sonra otomobili 30 gün trafikten men ederek, yediemin otoparkına çektirdi. Araca yazılan ceza makbuzunu imzalamasına rağmen aracından değerli eşyalarını aldığına dair tutanağa imza atmayan cip sürücüsü, "Eşyalarını aldığına dair imza at" diyen trafik polisine "Senin olsun" diyerek olay yerinden uzaklaştı.

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