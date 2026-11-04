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Dünya İran Hürmüz'de 4 ülkeye ayrıcalık tanıdı! Türkiye listede var mı?
Dünya

İran Hürmüz'de 4 ülkeye ayrıcalık tanıdı! Türkiye listede var mı?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İran Hürmüz'de 4 ülkeye ayrıcalık tanıdı! Türkiye listede var mı?

İran, dünya petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nda dört ülkeye özel muafiyet tanındığını duyurdu. Hindistan, Çin, Irak ve Katar'a ait gemilerin geçişlerine izin verilirken, açıklanan listede Türkiye'nin bulunmaması dikkat çekti. Tahran yönetiminin bazı ülkelerden ücret alırken Katar'a ücretsiz geçiş hakkı tanımasının gerekçesi de ortaya çıktı.

Orta Doğu'da devam eden gerilim, küresel enerji ticaretinin kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı'nı yeniden gündemin merkezine taşıdı. İran yönetimi, boğazdaki deniz trafiğine yönelik kısıtlamalarda bazı ülkelere ayrıcalık tanındığını açıkladı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı Emir Hayat Mukaddem, dört ülkeye ait ticari gemilerin kısıtlamalardan muaf tutulduğunu bildirdi.

İRAN DÖRT ÜLKENİN İSMİNİ TEK TEK AÇIKLADI

Mukaddem'in açıklamasına göre Hindistan, Çin, Irak ve Katar'a ait ticari gemiler, Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut kısıtlamaların dışında tutuluyor.

Söz konusu ülkelerin gemilerinin geçişlerini sürdürdüğünü belirten İranlı yetkili, bu gemilere yönelik herhangi bir müdahale yaşanmadığını aktardı.

TÜRKİYE'YE MUAFİYET TANINDI MI?

İran'ın açıkladığı dört ülkelik listede Türkiye yer almadı.

Ancak açıklamada Türkiye'ye ait gemilerin geçişlerinin tamamen yasaklandığına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi. Bu nedenle Türkiye'nin listede bulunmaması, Türk gemilerinin boğazdan geçemediği anlamına gelmiyor.

HİNDİSTAN VE ÇİN'E MUAFİYETİN SEBEBİ BELLİ OLDU

İranlı yetkili, muafiyet kararlarının arkasında ekonomik ve diplomatik gerekçeler bulunduğunu vurguladı.

Hindistan'a tanınan kolaylığın ilaç ithalatının aksamaması amacıyla uygulandığını belirten Mukaddem, Çin'e yönelik düzenlemenin ise Tahran ile Pekin arasındaki siyasi ilişkilerden kaynaklandığını kaydetti.

Bununla birlikte iki ülkeye ait gemilerin geçiş ücreti ödemeye devam ettiği bildirildi.

KATAR'A ÜCRETSİZ GEÇİŞ AYRICALIĞI

Açıklamanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri Katar'a tanınan özel uygulama oldu.

Mukaddem, Katar'ın bölgesel diplomatik temaslarda üstlendiği arabuluculuk rolü nedeniyle bu ülkeye ait gemilerden geçiş ücreti alınmadığını açıkladı.

Irak'ın da muafiyet kapsamına dahil edildiği belirtilirken, Irak gemilerinin ücretlendirilmesine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

HÜRMÜZ'DEKİ HER KARAR DÜNYAYI ETKİLİYOR

Basra Körfezi'ni Umman Körfezi'ne bağlayan Hürmüz Boğazı, uluslararası petrol ve doğal gaz taşımacılığında stratejik önem taşıyor.

İran'ın geçişlere ilişkin aldığı kararlar yalnızca bölge ülkelerini değil, enerji ithalatına bağımlı ekonomileri ve uluslararası deniz taşımacılığını da yakından ilgilendiriyor.

Tahran yönetiminin ülkelere göre farklı uygulamalara yönelmesi, Hürmüz Boğazı'nın enerji ticaretinin yanı sıra diplomatik ilişkilerde de önemli bir unsur olduğunu gösteriyor.

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