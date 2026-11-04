Husiler saldırmaya devam ediyor! Suudi Arabistan'da alarm

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Riyad’da tehlike alarmı verildiğini açıklayarak kent sakinlerinden güvenlik önlemlerine uymalarını istedi.

Kurumun X hesabından yapılan duyuruda, tehlike sona erene kadar binalardan çıkılmaması ve pencerelerden uzak, güvenli bir odaya geçilmesi gerektiği belirtildi. Açık alanda bulunanlara ise korunaklı bir bariyerin arkasına sığınmaları çağrısı yapıldı.

Tehlike ortadan kalkana kadar özellikle pencerelerden uzak güvenli bir odaya geçilmesi ve bulunulan binadan çıkılmaması çağrısının yapıldığı açıklamada, dışarıda olanların da korunaklı bir bariyerin arkasına siper almaları gerektiği belirtildi.

Sivil Savunma Müdürlüğünün kısa süre sonra yaptığı açıklamada​​​​​​​ da tehlikenin geçtiği kaydedildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad'a ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.